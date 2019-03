Jorge Rodríguez: "Se estaba planificando el robo de mil millones de dólares a Venezuela"

marzo 25, 2019 - 8:32 pm

El vicepresidente de Comunicación, Jorge Rodríguez, reveló que se estaría planificando un robo milmillonario contra Venezuela al tiempo que señaló como involucrados con este hecho a Juan Planchart, Leopoldo López y Juan Guaidó. Este sería el motivo de la detención de Planchart.

Desde el Palacio de Miraflores, Rodríguez precisó que el ataque contra el país tiene tres vertientes: “la guerra psicológica y comunicacional; el reclutamiento de sicarios, paramilitares y narcotraficantes de Colombia y El Salvador, para emprender acciones terroristas y asesinatos selectivos”.

Indicó que se habría establecido, según las declaraciones de Juan Planchart, que detrás de los ataques terroristas estaría ‘Iron Man’, ‘Monstruo’, ‘Gavilán’ o ‘LL’ que son los alias de Leopoldo López.

El tercer elemento es una acción dirigida a financistas y “lavadores de dinero”. “En este caso, el señor Juan Planchart es el lavador de dinero del señor Juan Guaidó”, describió Rodríguez.

Así mismo, indicó que los recursos que serían sustraídos provendrían de una refinería que posee República Dominicana conjuntamente con Pdvsa, a través de Petrocaribe. Recordó también que Planchart, quien es abogado y experto en asuntos financieros, tiene nexos familiares y de negocios con la más importante empresa de energía eléctrica del país caribeño.

“Venezuela tiene el 49 por ciento de las acciones y el planteamiento que venía haciendo el gobierno de República Dominicana era forzar la venta de esa empresa por parte de Venezuela y después decirles cuesta tanto, 600 ó 700 millones, pero no te puedo pagar porque el gobierno de Estados Unidos me impide que te lo pague y además hay 240 millones de dólares de factura petrolera de esa refinería que Dominicana no le ha pagado a Venezuela con la misma excusa. Si ustedes suman 700 más 240 millones de dólares que tienen represados, hacen un número similar a mil millones de dólares”, explicó.

Agregó que Planchart también es abogado de una empresa rusa que trabaja en Venezuela conjuntamente con Pdvsa. Se trata de la petrolera Rosnef. “Si este señor no fuera un traidor a la Patria, que lo es, si no fuera un ladrón, que lo es, si no fuera junto con su jefe Juan Guaidó, un corrupto, estaría traicionando a la empresa que lo contrató”.

Rodríguez destacó que Planchart y Guaidó son primos e indicó que en el teléfono del abogado hay una captura de una conversación con Gustavo Guaidó, hermano del presidente de la Asamblea Nacional donde se habla de los referidos mil millones de dólares.

Describió que luego de que fue capturado se encontró en el teléfono celular de Planchart la continuación de una trama “urdida para robarse los dineros de Venezuela y aparece un abogado que también es experto en lavado de dinero, es experto en paraísos fiscales, es experto en creación en empresas offshore en Panamá y que aparece mencionado en los llamados Panamá Papers, el señor Ricardo Colmenter”.

EVIDENCIAS mostradas por el Vicepdte de Comunicación @jorgerpsuv: Declaraciones de Juan Planchart confirmaron que actores de la derecha venezolana están detrás de los ataques terroristas contra el pueblo, sus alias ‘Iron Man’, ‘Monstruo’, ‘Gavilán’ y ‘LL’ que es Leopoldo López pic.twitter.com/Cy6yglq9ym — MIPPCI (@Mippcivzla) 25 de marzo de 2019

https://t.co/4c5ThySAsU Aquí mi comparecencia ante los medios de comunicación donde se develan las acciones muy violentas y de robo de dinero público perpetrados x VP — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) 25 de marzo de 2019

EVIDENCIAS Fondos venezolanos que reposan en cuentas bancarias en el exterior, que fueron congelados por medidas arbitrarias por el Gobierno EE.UU, estarían siendo empleados para financiar actos terroristas planificados por la derecha.#VenezuelaPuebloDePaz pic.twitter.com/FGxttBk11V — MIPPCI (@Mippcivzla) 25 de marzo de 2019

AVN / Agencias