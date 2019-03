Jorge Rodríguez: La guerra eléctrica continúa, porque los salvajes son salvajes

marzo 12, 2019 - 1:38 pm

El vicepresidente de comunicaciones de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo este martes en rueda de prensa que, el sistema eléctrico nacional está restablecido en Venezuela pero que continuarán alertas ante otros posibles atentados.

Rodríguez desmintió que el sistema que controla la Red Troncal de Transmisión de El Guri no es analógico, como habían declarado el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien se juramentó presidente interino: y algunas autoridades estadounidenses.

Responsabilizó a Guaidó por las acciones que, asegura, se cometieron contra el sistema hidroeléctrico.

Aseguró que la electricidad fue atacada en constantes ocasiones lo que ocasionó el retardo en la reinstalación del sistema. “Cuando pudimos recuperar algo en Caracas atacaron otra vez y generaron una caída para que se retrasara un día más en la ciudad de Caracas”, añadió.

Recordó que el presidente de la Asamblea Nacional, reportó hace unos días 79 fallecidos ligados a los problemas con el sistema eléctrico, sin embargo, existían incongruencias en lo anunciado.

Aseguró que el servicio eléctrico está restituido en casi la totalidad del país y agregó que ya están encendidos los sistemas de bombeo del agua potable, por lo que “en las próximas horas será restablecido”.

“La guerra eléctrica continúa, porque los salvajes son salvajes, los psicópatas son psicópatas”, expresó.

Mencionó que para restablecer el sistema eléctrico en el Zulia, hubo un bloqueo del cuerpo técnico que impedía el ingreso de los mismos; “Los técnicos de corpoelec lograron entrar luego de 9 horas a Maracaibo para energizar toda el área metropolitana. Pero depsues afectaron una torre que trajo como consecuencia un disparo del sistema otra vez. Se quedó sin electricidad nuevamente todo el estado zulia y 1 hora después lograron proporcionar el suministro eléctrico”.

Asimismo, llamó a los opositores a la reflexión, donde dijo: ¿Se les fue la luz solamente a los chavista? Las penurias que pasamos durante estos 5 días, ¿solo la sufrieron los chavistas?

“El Gobierno haya ganado esta batalla no quiere decir que no vamos a estar alertas. Porque estos psicópatas no van a parar… Ha triunfado la paz y el pueblo de Venezuela”, finalizó.

Noticia al día