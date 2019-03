Jorge Rodríguez dice que Guaidó dejará de existir en el panorama político “en cuestión de horas”

marzo 10, 2019 - 4:17 pm

Jorge Rodríguez aseguró que el presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó dejará de existir en el panorama político “en cuestión de horas” ya que considera que sus planes han fracasado y su discurso ha venido cambiando con cada intento infructuoso por ver a Maduro salir del poder.

“Ya no hablan de la ayuda humanitaria, eso no existe, eso ya no está en el discurso, igual que ya no hablan del artículo 233”, dijo Rodríguez en una entrevista grabada con José Vicente Rángel previa a los apagones que han afectado a todo el territorio nacional.

Rodríguez detalló que lo que está pasando en el año 2019 tiene su raíz en la característica recurrente de la oposición venezolana. Agregó que el plan de la dirigencia opositora era muy claro. “El plan inicial era dirigir un golpe de estado, dirigir un alzamiento militar contra Nicolás Maduro”.

Con respecto al ingreso de ayuda humanitaria llevado a cabo en la frontera el pasado sábado 23 de febrero, Rodríguez detalló que el plan fracasó pero en la administración de Trump están convencidos que no fue así. “Uno escucha al presidente Trump decir que parte de la ayuda humanitaria ingresó a Venezuela sin tomar en cuenta que eso fue un completo fracaso”, dijo.