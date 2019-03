Jhon Bolton: Maduro saquea los recursos legítimos de Venezuela

marzo 19, 2019 - 7:27 pm

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, aseguró este martes que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está saqueando los recursos pertenecientes a los venezolanos.

Bolton publicó en su cuenta de Twitter @AmbJohnBolton que Maduro y “su mafia” se están apoderando de lo perteneciente por legitimidad a los venezolanos.

Añadió que las empresas o países que apoyen estas presuntas acciones del presidente tendrán que enfrentarse a grandes consecuencias y los exhortó a hacer la correcta elección.

“Maduro y su mafia están saqueando recursos que pertenecen legítimamente al pueblo de Venezuela. Las Naciones y las empresas que apoyan el robo de los recursos venezolanos de maduro enfrentarán consecuencias significativas. Haga la elección correcta”, publicó el asesor de seguridad norteamericano.

Maduro and his mafia are plundering resources that rightfully belong to the people of Venezuela. Nations and firms that support Maduro’s theft of Venezuelan resources will face significant consequences. Make the right choice.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) March 19, 2019