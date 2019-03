Castillo Molleda Gobierno está perdiendo pero no es el noveno inning

marzo 6, 2019 - 6:30 pm

“No tienen forma de salvarse a menos que la oposición cometa un error político”

El politólogo zuliano, Jesús Castillo Molleda, conversó este miércoles con Noticia al Día explicando el porqué de los últimos acontecimientos políticos en Venezuela. El también profesor universitario detalló por qué el Gobierno de Nicolás Maduro no detuvo al presidente de la Asamblea Nacional, quien se juramentó como presidente interino, Juan Guaidó, a su llegada a Venezuela el pasado lunes.

“Si el Gobierno no hace nada es posible que tenga alta debilidad interna y evita acciones internacionales contundentes o ellos saben algo que nosotros no sabemos”, dijo y agregó “Si Juan Guaidó regresó al país es porque sabía que no le iba a pasar nada, comprobando que conversa con gente dentro del gobierno, sino no hubiese regresado. Tiene gente que le pasa información”, afirmó Castillo.

De igual forma, el también consultor político compartió que el Gobierno de Nicolás Maduro “juega” a la teoría política de Perder – Perder, “en estos momentos el Gobierno carece de popularidad, de apoyo internacional, de recursos económicos y de reconocimiento de gobernabilidad. Ante ese desgaste, Guaidó representa la emocionalidad del otro lado del país que quiere un cambio urgentemente”.

“Es evidente que dentro del Gobierno ahorita, hay un quiebre interno importante en desarrollo, que tienen que resolver ellos sino no les quedará más que deponer el poder o llamar a elecciones”, expresó Castillo Molleda, quien además aseveró que es posible que el Gobierno “esté jugando” a quebrar la emocionalidad de su adversario o el Gobierno entendió que “está débil” y esté buscando mesas de negociaciones para ganar tiempo.

Plan B

El también locutor y articulista, Jesús Castillo Molleda, manifestó que otro posible escenario en respuesta al silencio por parte del Gobierno Nacional sería que se estén preparando para la visita de la ex mandataria chilena y actual Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. “Así ellos podrán argumentar que pese a las provocaciones de Guaidó, le dan la libertad de salir y entrar al país sin problemas, mostrarse así como un gobierno democrático”, expresó.

Sanciones de EEUU a Cuba

A esto, Castillo Molleda ratificó que el endurecimiento de las sanciones comerciales de los Estados Unidos a Cuba solo los “atrincheran más (Cuba – Nicaragua – Venezuela). En estos momentos desunirse no los va a salvar, unirse los puede salvar”, concluyó.

Noticia al Día