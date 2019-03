Jennifer López al natural y sin Photoshop en las playas de Bahamas (+Fotos)

marzo 15, 2019 - 11:11 am

Jennifer López y Alex Rodríguez disfrutaron de unas vacaciones en Bahamas el fin de semana pasado. Fue precisamente en este paradisíaco lugar que el ex beisbolista le propuso matrimonio a la Diva del Bronx. No obstante, la felicidad les duró poco.

Antes de que estallara al escándalo por una supuesta infidelidad de Rodríguez a su famosa futura esposa, la pareja se relajó y disfrutó de unos días de playa en solitario.

J.Lo demostró que a sus 49 años sigue siendo dueña de uno de los cuerpos más envidiables en el mundo del entretenimiento. Con una bikini celeste, exhibió sus famosas curvas y su millonario anillos de diamantes que no se quitó ni para tomar sol.

En tanto, el ex astro de los Yankees demostró que está menos en forma que su novia.

La pareja notó la presencia de los paparazzi pero pareció no importarles.

Rodriguez eligió ese breve descanso para pedirle la mano a la estrella latina. Fueron los propios protagonistas quienes revelaron en las redes sociales que pronto pararán por el altar.

Será el cuarto matrimonio de J.Lo, mientras que el segundo para Rodríguez.

Pero mientras la pareja descansaba, estalló el escándalo. José Canseco, un ex beisbolista, afirmó en Twitter que Rodríguez le estaba haciendo infiel a J.Lo con su ex esposa, Jessica.

En una serie de tuits, Canseco aseguró que su ex compañero de las Grandes Ligas era “un pedazo de mierda” por engañar a su prometida, y aseguró que todavía llama a su ex.

La mujer señalada coma la tercera en discordia negó las acusaciones. “Esas acusaciones que José está haciendo no son ciertas. Conozco a Alex desde hace muchos años y no lo he visto por más de 5 años. No me acosté con él”, escribió Jessica Sekely en Twitter.

No obstante, Canseco – que se retiró del béisbol por consumir anabólicos-mantuvo sus palabras y siguió con su denuncia en las redes: “Jennifer Lopez sé que sos una buena persona. Lamento que estés metida en esto, pero la verdad tiene que ser contada”.

Jennifer Lopez I hear you’re a very good person I am sorry you are caught up in the middle of this but the truth has to be told

