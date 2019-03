Huawei en salsa debido a una falla en algunos modelos de sus routers 

marzo 29, 2019 - 1:09 pm

La mayoría de las empresas tecnológicas de origen chino son altamente evocases en temas de seguridad pero, este no es el caso de Huawei.

Una vez más dicha empresa es señalada por su pobre compromiso para solucionar fallos de seguridad que fueron encontrados hace años en sus routers de banda ancha que los dejan expuestos a ciberataques.

La falla se presenta en algunos routers de esta marca, por tal razón es normal que la empresa este experimentando baja en las ventas de estos aparatos. Huawei. Intento solucionar el inconveniente creando una actualización para unos pocos modelos pero, esto no tuvo notables resultados

La vulnerabilidad se encuentra en el código de manejo UPnP (Universal Plug and Play) del firmware y permite insertar comandos en un servicio que se ejecuta dentro del router, de nombre DeviceUpgrade. Este servicio utiliza dos argumentos para actualizarse, uno de los cuales es vulnerable a la inyección de comandos a través de backticks sin necesidad de autenticarse para lograrlo.

Se desconoce a ciencia cierta si el problema persiste o ya fue resuelto, la verdad es que en caso de que el fallo persista los usuarios de los routers Huawei están a riesgo de que sus aparatos sean controlados por terceras personas conocedoras de los ciberataques.

Ante esta duda se recomienda no comprar routers de esta marca hasta tanto no se confirme de manera definitiva la solución a dicho error pues, datos de suma importancia podrían quedar a merced de desconocidos cosa que nadie desea. Se sabe que Huawei tomo fama gracias a la calidad de sus celulares pero,en el caso de los routers parece que estos no cumplen los mismo estándares de calidad. Así que la única opción es alejarse un poco de la marca por el momento.

Vania Vasquez/Noticia al Día

Con información/ hipertextual