Hermana del maracucho asesinado en Colombia señala al "Pinky"

marzo 20, 2019 - 5:57 pm

María José Jurado Blanco, hermana de José Gregorio Ferrer Jurado –el hombre oriundo de (Maracaibo-Zulia) Venezuela que fue asesinado de una puñalada en el cuello, que le propinó un paisano suyo en medio de una discusión– contó a EL HERALDO su versión de los hechos, registrados en la carrera 33 con calle 32.

La mujer, quien señaló a alias Pinky como el autor del homicidio, relató que “ellos fiaron una comida entre los dos. Mi hermano le pagó su parte a la señora que les dio la comida, ese mismo sábado (16 de marzo). Ambos se van a trabajar, cuando regresan en la noche, él le dice a ‘Pinky’ que pague lo que debe, ya que estaban entre venezolanos y todo debía marchar bien”.

Jurado Blanco cuenta que a Pinky no le gustó el comentario que le hizo su hermano, por lo que sostuvieron una discusión que, en un principio, no pasó a mayores.

Luego del intercambio de palabras, “José Gregorio llegó a mi casa, me comentó lo que había pasado y me dijo que ‘Pinky’ quería hacerle daño, pero que él no quería problemas con nadie”.

Acto seguido –continua la mujer con el relato– su hermano se bañó, comió y hacia las 11:30 de la noche salió a “tomar aire fresco”. Fue en ese momento cuando su supuesto amigo “aprovechó para atacarlo”, propinándole la herida en el cuello.

“José Gregorio trató de defenderse, pero ya era tarde. Él quiso perseguirlo, pero se desplomó en el intento, cerca de la puerta donde vivimos”, contó.

La víctima fue auxiliada por varios familiares, quienes lo llevaron al hospital General de Barranquilla, donde falleció a las 3 de la tarde de este martes, debido a la gravedad de la herida.

La Policía hace labores de búsqueda en los barrios aledaños y en las salidas de la ciudad para dar con el paradero de ‘Pinky’.

El Heraldo