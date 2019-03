Hace 9 años, Kathryn Bigelow se convierte en la primera mujer de la historia que gana un Premio Óscar como mejor directora con The Hurt Locker

marzo 7, 2019 - 6:11 am

Un 7 de marzo de 2010, Kathryn Bigelow gana el Óscar a la mejor dirección por la película The Hurt Locker, convirtiéndose en la primera mujer de la historia que gana un Premio Óscar en esa categoría.

Kathryn Ann Bigelow (San Carlos, California, 27 de noviembre de 1951), más conocida como Kathryn Bigelow, es una directora de cine, guionista y productora estadounidense, especialmente conocida por películas como Near Dark, Point Break y, la ganadora de seis Óscar, The Hurt Locker. Es la primera mujer en la historia que ha ganado el Óscar al mejor director y el premio al mejor director (“Directors Guild of America Award for Outstanding Directing–Feature Film”) del Sindicato de directores de Estados Unidos; ambos por The Hurt Locker

The Hurt Locker (titulada En tierra hostil en España y Zona de miedo o Vivir al límite en Hispanoamérica) es una película estadounidense de 2008, dirigida por Kathryn Bigelow y escrita por Mark Boal. Protagonizada por Jeremy Renner, Anthony Mackie y Brian Geraghty, relata el día a día de una brigada estadounidense de artificieros desplegada en Irak. Galardonada con importantes premios cinematográficos, entre ellos el Óscar a la mejor película, The Hurt Locker ha sido universalmente alabada por la crítica y se considera como una de las mejores películas bélico-dramáticas del cine moderno. El reputado crítico Roger Ebert la colocó como la segunda mejor película de la década, alegando: “The hurt locker” es una película genial, una película inteligente, una película rodada tan claramente de forma que nosotros sabemos exactamente quién es todo el mundo, dónde están, qué están haciendo y por qué”.

