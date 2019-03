Hace 54 años se estrenó La novicia rebelde

marzo 2, 2019 - 6:17 am

The Sound of Music (Sonrisas y lágrimas en España y La novicia rebelde en Hispanoamérica) es una película de drama musical estadounidense de 1965 producida y dirigida por Robert Wise, y protagonizada por Julie Andrews y Christopher Plummer, con Richard Haydn y Eleanor Parker. La película es una adaptación de la etapa musical de 1959 del mismo nombre, compuesta por Richard Rodgers con letras de Oscar Hammerstein II. El guión de la película fue escrito por Ernest Lehman, adaptado del libro de teatro de Lindsay y Crouse. Basado en las memorias La historia de los cantantes familiares de Trapp, de Maria von Trapp, la película trata sobre una joven austriaca que estudia para convertirse en monja en Salzburgo, Austria, en 1938, que es enviada a la villa de un oficial naval retirado y viudo. La institutriz a sus siete hijos. Después de traer y enseñar amor y música a las vidas de la familia a través de la amabilidad y la paciencia, ella se casa con el oficial y junto con los niños encuentran la manera de sobrevivir a la pérdida de su tierra natal a través del valor y la fe.

La película se estrenó el 2 de marzo de 1965 en los Estados Unidos, inicialmente como un estreno teatral limitado. Aunque la respuesta crítica a la película fue muy variada, la película fue un gran éxito comercial, se convirtió en la película de taquilla número uno después de cuatro semanas, y la película de mayor recaudación de 1965. En noviembre de 1966, The Sound of Music se había convertido en la más alta -gregarse de la película de todos los tiempos, superando Lo que el viento se llevó, y mantuvo esa distinción durante cinco años. La película fue tan popular en todo el mundo, rompiendo récords de taquilla anteriores en veintinueve países. Luego de un lanzamiento teatral inicial que duró cuatro años y medio, y dos relanzamientos exitosos, la película vendió 283 millones de ingresos en todo el mundo y obtuvo un total de $ 286,000,000 en el mundo.

The Sound of Music recibió cinco premios de la Academia, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. La película también recibió dos premios Golden Globe, a la Mejor Película y la Mejor Actriz, el Premio Directors Guild of America a los Logros Sobresalientes de Dirección, y el Premio Writers Guild of America al Mejor Musical Escrito de los Estados Unidos. En 1998, el American Film Institute (AFI) clasificó a The Sound of Music como la quincuagésima quinta película estadounidense más grande de todos los tiempos y la cuarta película musical más grande. En 2001, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos seleccionó la película para preservarla en el Registro Nacional de Películas, encontrándola como “cultural, histórica o estéticamente significativa”.

