Fotografía de madre e hija pilotando un avión triunfa en las redes sociales

marzo 24, 2019 - 4:22 pm

La fotografía de una madre y una hija pilotando un avión se ha vuelto viral y ha generado un debate sobre la necesidad de que haya más mujeres pilotos.

Al parecer, el doctor John R. Watret, director del Campus de la Universidad de Aeronáutica Embry-Riddle, fue quien compartió la fotografía en las redes sociales.

Watret estaba en ese vuelo cuando una mujer preguntó a la azafata si sus hijos podían visitar la cabina del avión. El personal del avión no puso ningún problema y los niños pudieron conocer el lugar desde donde se dirige el aparato. A su vuelta, Watret escuchó a los niños hablar sobre lo que habían visto y se enteró de que quienes pilotaban el avión eran una madre y su hija, por lo que pidió permiso a la tripulación para entrar en la cabina para hacer una fotografía a la capitana Wendy Rexon y a su hija Kelly Rexon.

“Me pareció increíble, estaba asombrado”, asegura Watret, que considera esta una historia inspiradora para las mujeres.

De hecho, esta historia va más allá porque esta familia tiene antecedentes en el mundo de los aviones: el padre de la capitana es un piloto retirado, su esposo trabaja en la compañía American Airlines y su otra hija también es piloto. “Tiene que haber más diversidad en la industria”, dice Watret, que considera este aspecto un factor crucial.

El tuit tiene más de 18.000 ‘retuits’ y 50.000 ‘me gusta’ además de múltiples respuestas en las que se generó un interesante debate sobre la presencia de las mujeres en este ámbito.

Just flew from LAX to ATL on Delta piloted by this mother daughter flight crew. Great flight. Inspiring for you women. pic.twitter.com/4Gk1vHCcZ1

— John R. Watret (@ERAUWatret) March 17, 2019