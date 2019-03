Fiscal General: en el Guri tenemos fiscales destacados investigando sobre el sabotaje cibernético

marzo 14, 2019 - 2:42 pm

Tarek William Saab, Fiscal General de la República, informó que en el Guri hay varios fiscales de rango con competencia nacional, quienes están investigando los suscitado el pasado jueves 7 de febrero que perjudicó el sistema eléctrico nacional

Agregó que no va a revelar en el programa lo que han recabado, y que “hay mucha evidencia de que este apagón nacional (…) se produce por un sabotaje combinado en contra del sistema eléctrico nacional. En especial se realizó a través de un ataque cibernético”.

Según el Fiscal, el sabotaje fue aplicado en Venezuela en medio de una las amenazas del Gobierno de Estados Unidos, “no porque quieran democracia, ni porque aquí haya Derechos Humanos, es para apoderarse de toda la faja petrolífera del Orinoco, es para que los gerentes de PDVSA no se llame PDVSA sino PDVSA Chevron, Total”.

Añadió que hay funcionario públicos por desviación de fondos en gestiones anteriores sobre el tema eléctrico, donde se hicieron importantes inversiones pero no se implementaron y acotó que si en las investigaciones del mega apagón hay funcionarios implicados, habrá detenciones sin importar la jerarquía del servidor público.

Por otra parte, afirmó que la corrupción que hubo en PDVSA tiene que ver con el problema del sistema eléctrico. “Nosotros lo hemos judicializado sin ningún tipo de violaciones al debido proceso o montaje de pruebas”.

Con respecto a la salida y entrada al país por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, el fiscal aseguró que “el desacató una orden emanada por el TSJ y el tiempo o las consecuencias de lo que él hizo no han prescrito… él hizo una burla absoluta del sistema de justicia de Venezuela… él está judicializado, tiene dos investigaciones abiertas y está muy asustado”.

A su juicio a Guaidó nadie lo eligió presidente y que no existe nadie en la tierra que ocupe dos poderes en estos casos el legislativo y ejecutivo, por lo que de ahí se evidencia su ilegitimidad, “está usurpando funciones muy delicadas. No tiene casa militar, nadie le para en la Fuerza Armada, no tiene mando, su propia gente ya lo ha dejado por lo ridículo que es su discurso”.

Recordó que el New York Times reseñó que los opositores fueron quienes quemaron los camiones con la presunta ayuda humanitaria, pero para ellos ahora este diario de gran circulación ahora no tiene validez.

“Este es un país tan democrático donde todos pueden decir lo que quieren. En España y estados unidos está prohibido desearle la muerte e insultar a los mandatarios, pero aquí hacen lo que les da la gana y le mentan la madre al presidente y no pasa nada”.

Aclaró que Alí Dominguez no murió por politraumatismo sino que fue víctima de un arrollamientos.

Alegó estar en contra de las violaciones de comercio y alteraciones de orden público, por lo que destacó que ninguna persona que se preste a eso quedará impune… “quien se haga llamar colectivo que use las armas en contra de la gente, va en contra de mis principios democráticos y de la constitución”.

Noticia al día/ Globovisión