Fanny Ottati e Isabella Rodríguez animadoras oficiales del Mister Venezuela 2019

marzo 7, 2019 - 4:25 pm

El certamen Mister Venezuela 2019 encendió sus motores en pantalla de Venevisión, pues a través de la revista matutina Portada’s se anunció, hoy Jueves 07 de Marzo, que las animadoras oficiales del concurso a celebrarse el venidero 13 de Abril serán Fanny Ottati e Isabella Rodríguez, Miss Venezuela 2018.

Ottati quien ya ha animado el evento por dos años consecutivos, afirmó: “me siento súper feliz, encantada, una nueva experiencia, siempre aprendes algo nuevo. Dispuesta a dar el todo por el todo esa noche del 13 de Abril. Yo siempre tengo un deber con Venezuela que es entretener y allí voy a estar junto a una gran compañera y futura amiga Isabella Rodriguez, emprendedora, venezolana, una belleza y que próximamente nos traerá una corona al país, amén. Yo creo que estamos en un mundo de oportunidades , a pesar de que había animado el certamen durante dos años consecutivos pienso que lo que se hace con amor, con el corazón se repite. Mi mejor escuela es “Súper Sábado Sensacional”, mi mejor escuela han sido Helena Rosas, Andrés Malavé, Ricardo Di Salvatore. Me estoy preparando con toda la responsabilidad que amerita y vamos a hacerlo muy bien- a lo que agregó- “Isabella es una mujer encantadora, definitivamente tiene belleza con propósito, se encarga y se ocupa del prójimo y ya eso hace que tenga un buen camino recorrido. Todas tus respuestas están en una oración de distancia, así que yo creo que quien pueda llevar tu agenda y pueda ser tu GPS es Dios. Le digo a los participantes del Mister Venezuela, que disfruten esta experiencia, con disciplina, amor , perseverancia, además que en el momento de la ronda de preguntas se preparen para todas las bendiciones, pues no sólo el ganador va a tener esos regalos y premiaciones, cada uno de esos 14 sueños que están allí, porque pueden llegar a ser – amén, que así sea – animadores de Venevisión o formarán parte de un proyecto importante”.

Por su parte nuestra Miss Venezuela 2018, Isabella Rodríguez quien debuta en las lides de la animación, expresó: “una de las cosas que dije al pisar el escenario del Miss Venezuela fue: pertenezco a este lugar y siempre lo repetía, creo que valió la pena decretarlo, estoy muy contenta, agradecida con Ricardo Di Salvatore y el Pollo Simonato por darme esta grandiosa oportunidad, confiaron en mí, en mi talento y no los voy defraudar y bueno a prepararme, me lo estoy creyendo desde ya. Sé que voy a hacer un buen papel porque siempre lo desee, es un sueño cumplido. Cada día me iré entrenando para hacer un excelente papel, al lado de esta magnífica mujer a quien admiro y respeto mucho, Fanny Ottati, a aprender y a nutrirme de ella. A partir de aquí que surjan muchas oportunidades más, definitivamente el Miss Venezuela es una gran plataforma para nosotras que aspiramos a incursionar en el mundo del modelaje, en el medio artístico. A cualquier persona que esté luchando por un sueño le digo que crean en esa meta y en ellos mismos es lo principal, y entregar tus planes a Dios que para mí eso es primordial, confiar en tu talento, y como yo siempre he dicho: todos venimos al mundo desde que nacimos con algo especial, que siempre te va a ser diferente al resto del mundo. Estoy atenta a todas las oportunidades que Dios me ponga en el camino y a las personas que están a mi alrededor , si ven potencial en mí que sumen más, estoy enfocada en mi crecimiento personal y profesional”.

El sucesor de Christian Nunes actual Mister Venezuela, se elegirá entre 14 jóvenes cuyas edades oscilan entre los 18 y 27 años. La coreografía del show musical que enmarcará el programa fue encomendada a Brian Urea. Bajo la producción ejecutiva de Ricardo Di Salvatore y la dirección de Erik Simonato, pertenecientes a la Vicepresidencia de Producción de Variedades de Venevisión bajo la responsabilidad de Hugo Carregal.

