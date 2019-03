Fabiana Rosales denuncia ataque contra Guaidó frente a la AN

marzo 26, 2019 - 10:21 pm

Fabiana Rosales, esposa de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, denunció este martes un ataque contra el líder opositor en Caracas, en el que apuntaron con armas y lanzaron gases lacrimógenos contra su vehículo, acción que consideró “muy lamentable”.

“Esto son atentados contra su vida y su integridad física. Denunciamos una vez más que a Juan Guaidó intentan acabarlo”, dijo Rosales a su llegada a Nueva York, en el marco de su gira por varios países de América.

La pareja de Guaidó aseguró que ya antes se han llevado a cabo actos de violencia contra miembros del Legislativo por parte de colectivos armados que apoyan al Gobierno de Nicolás Maduro.

De acuerdo con Rosales, a su esposo lo atacaron este martes, cuando salía del Parlamento, en la capital venezolana, “le apuntaron con armas y lanzaron gases lacrimógenos” contra el auto en el que viajaba.

“Fue muy grave, muy lamentable lo ocurrido hoy, lo que pudo haber terminado en una tragedia”, señaló Rosales a su llegada a la Iglesia de Santa Teresa, en Manhattan, donde se celebró una misa por Venezuela y en la que aprovechó para reunirse con miembros de la comunidad venezolana en Nueva York.

Rosales señaló que había podido comunicarse con su esposo: “Me dijo que me quedara tranquila. Siempre me dice que me quede tranquila”.

La oposición venezolana asegura que el país atraviesa una “emergencia humanitaria compleja” y ha pedido ayuda a la comunidad internacional para atenderla.

Al respecto, Rosales denunció que el 80 % de la población en Venezuela no tiene corriente eléctrica y que “muchos niños están muriendo” debido a ello.

“Es una tragedia lo que se está viviendo en Venezuela. Hoy, los únicos que le ponen guerra y masacre a nuestro país es el régimen. Siguen masacrando a los niños y atacando a la población. Siguen sumergiendo a Venezuela en la oscuridad”, agregó la periodista de 26 años.

Rosales denunció además el “secuestro” de Roberto Marrero, el jefe de despacho de Guaidó, una acción con la que, aseguró, el Gobierno de Maduro pensó que iba a “acabar” con sus “ganas de salir adelante”.

Marrero fue detenido la madrugada del pasado jueves en un registro a su casa en el que, según el Gobierno, se hallaron dos fusiles, una granada y divisas en efectivo.

Rosales llegó a Nueva York después de viajar a Chile y Perú; y este miércoles se reunirá en Washington con el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, con quien dijo conversará sobre los últimos acontecimientos en su país. También se reunirá el jueves con la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump.

EFE