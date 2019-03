marzo 22, 2019 - 4:59 pm

La monogamia para muchas personas no es más que una molestia, algo a evitar, más que algo a mantener, pero ligadas a estas razones hay motivos de la infidelidad que van estrechamente relacionados a lo que reflejan en sus parejas.

La pareja no da lo suficiente

Se trata de uno de los motivos de la infidelidad. El sujeto encuentra que su pareja no le aporta el suficiente amor, el tiempo y la atención que considera adecuadas, y que sí reciben la familia del cónyuge, los niños o el trabajo. Muchas veces estas personas no son conscientes de sus necesidades emocionales, no lo hablan con su pareja y, finalmente, acaban siendo infieles.

Creer que el amor ha desaparecido

El sujeto infiel percibe erróneamente que el amor se ha acabado en la relación, porque ya no se da la intensidad sexual y romántica propia de los primeros pasos en una relación. La realidad es que, en las parejas sanas, a medida que pasa el tiempo el amor se transforma en mayor compromiso, intimidad y confianza.

Existe un vacío emocional

Si la relación es insatisfactoria lo más normal es que, antes o después, uno de sus miembros sienta motivos de la infidelidad. Principalmente si los problemas de la pareja hacen a una de las dos personas alejarse del resto de personas cercanas o amigos. El sexo y el romance se utilizan para llenar un vacío emocional.

Inseguridad

La persona infiel se siente en inferioridad de condiciones respecto a su pareja. La infidelidad sirve para reafirmar su valor en el mercado amoroso, subir la autoestima al considerarse deseable. El problema es que las infidelidades causadas por este motivo no suelen ser meditadas, y el arrepentimiento está a la vuelta de la esquina.

Aburrimiento

Aunque la relación pueda ser en términos generales satisfactoria, en algún momento simplemente una de las partes se aburre y quiere probar algo especial. Encuentra un placer misterioso e intenso en una relación secreta.

Por represalias

Algunas personas engañan sólo como venganza por un comportamiento de su pareja que consideran injusto. Quizás como sospecha de una infidelidad de la otra parte, antes de comunicar nada, prefieren ser también infieles.

Trauma infantil

Según numerosos estudios, las personas que han sufrido en la infancia algún tipo de trauma como un abandono emocional, maltrato físico o abuso sexual son más propensos a ser infieles respecto a sus parejas.

Noticia al Día