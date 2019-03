Estas son las películas de la fase 4 del Universo Marvel

marzo 14, 2019 - 12:42 pm

Avengers: Endgame marca el final de la fase tres del Universo Cinematográfico de Marvel, el cual se inició diez años atrás con Iron Man, estrenada en 2008.

Spider-Man: lejos de casa (5 de julio, 2019)

Black Widow (rumor: 1 de mayo, 2020)

The Eternals (rumor: 7 de noviembre, 2020)

Black Panther 2 (rumor: 21 de febrero, 2021)

Doctor Strange 2 (rumor: mayo 7, 2021)

Shang-Chi (rumor: noviembre 2021)

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 (rumor: 2022)

Ant-Man 3 (estreno desconocido)

Nuevos Vengadores (estreno desconocido)

La lista no es completa y probablemente se anuncien, se confirmen algunas de estas películas, y otras nuevas, durante el Comic Con 2019 en San Diego. Pero eso no significa que no tendremos noticias antes de la convención. La última confirmación ha sido la de Shang-Li, que se estrenaría a finales de 2021 y tendrá como director a Destin Daniel Cretton y escrita por Dave Callaham, según informó The Hollywood Reporter. Seguramente se harán más anuncios después del estreno de Avengers: Endgame.

Hipertextual