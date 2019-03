En medio de juegos algunos niños pasaron las 100 horas negras de Venezuela

marzo 13, 2019 - 9:56 pm

Como si se trata de los 80 y 90 los juegos electrónicos se apagaron y las tizas sobre el asfalto y juguetes viejos fueron el entretenimiento de los más pequeños

La fuerza y vitalidad de quienes no sabían lo que estaba pasando no se apagaron, pues los más pequeños hicieron tuvieron la libertad de recrear los viejos juegos para simplemente pasar las horas. “Pise, “toqui toqui se la queda”, “Perrito” y una que otras caimaneras formaron parte de las jornadas que por cinco días los mantuvo entretenidos para no contagiarse de la angustia que vivían sus padres.

“Por aquí lo que hicimos fue cerrar la calle estos días, que la agarraran los muchachos para jugar porque qué ganábamos con tenerlos encerrados. Se iban era a desesperar, de por sí el calor ya los tenía locos. Como no había electricidad para televisión y computadora pues sacaron pelotas, ludo y terminaron jugando de todo, como en los tiempos de antes, así mismo fue”, dijo Lucero Mendoza, habitante del norte de Maracaibo.

Tal como en otrora el grito de las madres -que erizaba la piel- marcaba el final de los juegos, pero no la pregunta de los más pequeños sobre cuándo regresaría el servicio eléctrico. Los niños se entretenían solo con eso, sino a adivinar y especular sobre lo que escuchaban decir de los mayores sobre el retorno de la electricidad y con el continuo sobrevuelo de helicópteros que, en medio de su mágica inocencia, decían que sobre ellos iban “los señores que encenderían la luz” que faltaba en las noches en sus hogares.

“Los que más sufrían eran ellos, porque no entendían lo que estaba pasando, ya se han acostumbrado a que se iba la luz por unas horas y luego regresaría, pero no era así. A las primeras horas del día los ponía a hacer tareas, lectura ya después los dejaba salir a jugar, igual iban a sudar, pero también había que ahorrar la poco agua que había porque no sabíamos si eso era lo único que nos iba a quedar después para llevarnos a la boca”, aseguró a Noticia al Día Carmen Villalobos.

La faena de juegos se extendió hasta los más grandes, las partidas de dominó, bingo, y en algunos casos hasta bolas criollas además de la lectura de libros, conversaciones que se remontaban a la infancia de quienes hoy llevan más de cinco décadas de vida, además de los típicos “El primo de un amigo del vecino de la otra calle que trabaja en…” mermaban el horario desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, cuando el Sol ya amenazaba con ocultarse y dejar nuevamente que la oscuridad reinara en el lugar.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día