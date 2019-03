En el Zulia no hay agua ni para hacer café, la escasez del vital líquido

marzo 5, 2019 - 1:33 pm

En los últimos meses, a la población zuliana le ha quedado claro que en esta región no aplica ese dicho que reza “el agua no se le niega a nadie” o “lo único que no se niega en esta vida es el agua”.

Desafortunadamente, la crisis que viven actualmente los zulianos, en lo que respecta al tema del vital líquido, se ha tornado desmedidamente insoportable, al punto de que la gente ha debido salir con envases, casa por casa, pidiendo agua a los vecinos, confiando en que algún samaritano se conduela y le provea aunque sea un poco, rogándole a Dios, por lo menos, que los otros tengan.

Es costumbre de los venezolanos, despertar y tomarse un cafecito en la mañana, es algo casi “imprescindible” para muchos, comparable con pedirle la bendición a mamá. Pero hoy en día la precariedad es tanta, que hasta para eso salen a pedir agua algunos lugareños: para hacer café.

El simple hecho de no tener una gota de agua ni para cepillarse los dientes en las mañanas, hace evidente la gravedad de la situación, no solo en los barrios y en las zonas populosas de la región, sino en cada rincón de nuestro estado, donde los envases vacíos se han vuelto algo cotidiano.

A pesar de haberse instalado cuatro bombas de gran potencia en la planta de Tulé, como lo han informado las autoridades gubernamentales, hay sectores del Zulia que continúan “secos” desde hace meses, pues en las tuberías de la red de aguas blancas ni aire sale.

“Estamos cansados de vivir en esta sequía, las enfermedades nos están “comiendo” porque consumimos agua de pozo, agua contaminada y para bañarnos tenemos que meternos en la playa todos los días, así es que resolvemos” afirmó una residente de Isla de Toas, quien aprovechó la visita de representantes del gobierno regional al municipio Almirante Padilla, para denunciar las calamidades que padecen.

Los isleños expresaron furiosos, que en la zona proliferan enfermedades como la escabiosis, hepatitis, diarrea, entre otras, indicando además que no cuentan con un centro de salud donde los puedan atender, pues aseguran que el ambulatorio local está clausurado y no hay médicos que les brinden atención a los lugareños.

Las paupérrimas condiciones de vida de los habitantes de esta jurisdicción es sorprendente, infantes y adultos se quejan por no tener agua ni siquiera para el consumo y aunado a ello, afirman que el servicio eléctrico no es la excepción de sus males “todos los días se registran innumerables bajones o sino simplemente no tenemos electricidad” indicó un joven habitante de la isla, quien consideró que las autoridades del gobierno los tienen “en el olvido”.

“Desde hace dos meses no nos llega el Clap, pero lo peor de todos estos problemas que nos arropan es la crisis del agua, porque estamos consumiendo agua de pozo, toda contaminada y sucia” dijo.

En casos extremos, el ciudadano común ha optado por recurrir inclusive al agua que destilan los aires acondicionados (quienes gozan de este beneficio) y reciclan hasta la más mínima gota porque no les ha quedado de otra.

¿Cuánto tiempo más pasará hasta que se normalice esta caótica situación del agua en el país? ¿Qué hay detrás de toda esta crisis?

Noticia al Día / Fotos: Mysol Fuentes