Instituciones educativas también sufren tras "100 HORAS NEGRAS"

marzo 21, 2019 - 2:25 pm

Las instituciones de educación inicial, primaria y secundaria también fueron y son víctimas de los problemas eléctricos que está padeciendo actualmente Venezuela.

Desde el lunes, 18 de marzo, se reincorporaron las actividades escolares en las diferentes instituciones educativas públicas, pero las problemáticas y deficiencias no cambiaron, si no que empeoraron, consecuencia del apagón nacional del pasado 7 de marzo.

Entre las instituciones públicas del estado Zulia que Noticia al Día visitó, se encuentra el Liceo Nacional Evaristo Fernández Ocando, ubicado en la urbanización San Felipe, dicha institución no establecieron un horario de contingencia, por los recientes problemas eléctricos del país, el cronograma de clases fue el mismo toda la semana, sin embargo, los profesores lo han sugerido y los directivos están tomándolo en cuenta.

Entre tanto, la coordinadora de conteo y evaluación de la institución, Ana Pérez, declaró “el día lunes el flujo de estudiantes era poco pero con el pasar de la semana fueron incrementando” comentó la coordinadora. A pesar que las instalaciones no fueron afectadas recientemente, el deterioro sigue “Tenemos más de 2 años sin electricidad en una parte del liceo, consecuencia del vandalismo, así que la electricidad ya nos estaba afectando desde hace tiempo” agregó Pérez.

Por otra parte, el Liceo educativo Matías Lossada, según la directora del plantel, Nélida Borjas, el pasado fin de semana, se cayó una fase eléctrica que afecta a todo al sector cercano de la Villa Bolivariana, en el municipio San Francisco. Como consecuencia de la caída de esta fase, las instalaciones no pueden utilizar las lámparas, aires, bombillos y la cantina.

En cuanto al servicio de agua, Borjas comentó que “la institución cuenta con agua gracias a un pozo subterráneo bastante amplio en donde almacenan suficiente agua cuando esta llega”. Por otro lado, las declaraciones del personal obrero y administrativo, fueron todo lo contrario, al comentar que no tienen agua para el aseo de la institución en general y tienen que cargar baldes con la poca agua con la que cuenta, no tienen agua ni para tomar.

Además, los profesores de dichas instituciones afirmaron que las actividades escolares están normalizándose con el transcurrir de la semana, y que serán considerados con el gran flujo de estudiantes que no están asistiendo “Sabemos que muchos estudiantes no están viniendo porque no tienen comida en su casa o no tienen dinero en efectivo para trasladarse hasta la institución”.

Al mismo tiempo, los profesores se preocupan ante la incertidumbre de si se tendrá que extender el periodo del segundo lapso académico, “Esperemos que estas semanas que quedan del segundo lapso, se puedan recuperar los días perdidos con evaluaciones extras“ agregó la directora Nélida Borjas.

Los estudiantes de educación media declaran que son pocas las clases que le dan completas y que normalmente salen una hora antes del horario establecido, “Ya no es sorpresa que cuando lleguemos la portera nos diga que no hay luz, o que hay muchos bajones, por eso venimos preparados a ver clase con calor y a no verla completa” comenta uno de los bachilleres.

Finalmente, se acota que en los últimos meses las actividades laborales y académicas de las diferentes instituciones públicas de la región y del país, ya venían perjudicadas por los servicios básicos como lo es el vital liquido, pero “las 100 horas negras” agudizaron la situación afectando a todos en general, “Profesores, alumnos y representantes”, sin embargo, las clases continúan a pesar que los apagones y las fluctuaciones en el voltaje persisten.

Maria Celeste Arteaga / Pasante

Noticia al Día