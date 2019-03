Eliminaron al Dorados de Maradona de la Copa MX

marzo 13, 2019 - 4:55 pm

Los Dorados del técnico argentino Diego Maradona fueron eliminados de la Copa Clausura-2019 del fútbol mexicano al perder 3-0 ante los Pumas en partido de los cuartos de final jugado en el estadio Olímpico Universitario.

Maradona volvió a esta cancha casi 33 años después de haber jugado ahí dos partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo México-1986 ante Corea del Sur y Bulgaria.

“Fue increíble volver. Agradezco a toda la gente que me aplaudió, y a los que no, también. Este estadio me trae buenos recuerdos”, dijo el Diego en la conferencia posterior al partido.

Minutos previos al juego, Maradona salió a la cancha y recibió una ovación de la afición, luego se abrazó con su compatriota Bruno Marioni, técnico de los Pumas.

El defensa argentino Luis Jerez marcó el 1-0 en propia puerta con el pecho al minuto 19.

Al 78, el argentino Juan Manuel Iturbe se hizo de la pelota en su campo, cerca de la media cancha y se lanzó al frente para firmar el 2-0 con un disparo desde los linderos del área.

Los felinos universitarios, de la primera división mexicana, redondearon la victoria al 90 con el 3-0 anotado por el chileno Felipe Mora con un remate dentro del área chica.

“No creo que haya habido tanta diferencia entre los dos equipos”, concluyó Maradona. “Yo no soy buen perdedor, ya le dije a Marioni que espero la revancha”, remató.

Posteriormente, el Tijuana del técnico colombiano Oscar Pareja fue al estadio Morelos para vencer 1-0 al Morelia con gol del argentino Ariel Nahuelpán. El miércoles, el América y el Guadalajara disputarán el pase a semifinales en el estadio Azteca.

