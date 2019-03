El mayor peligro es que nos acostumbremos a esto…

marzo 28, 2019 - 9:27 pm

Aún no se han ido las imágenes de tu mente y lo más seguro es que no se vayan nunca. Esas imágenes que solo pueden dejar 100 horas sin luz en pleno centro de una ciudad como Maracaibo.

Esas imágenes en las que viste gente cargando con cosas que no compraron, amparadas en el hambre por la falta de comercios que también dio para llevar zapatos, ropa, televisores y acabar con negocios que nada tienen que ver con comida. Aún no había superado esa pesadilla y puede que no la supere nunca cuando la luz de mi cuarto se volvió a apagar.

Quieres pensar que se quemó el bombillo porque no puedes creer que vuelva a repetirse ni un solo día negro más en Venezuela.

– ¿Otra vez?, preguntas con temor

– ¡Sí! Otra vez, te responden con angustia.

Nadie tiene que contártelo. No tienes que salir para imaginar lo que vendrá. Falta de electricidad, falta de agua y el calor de Maracaibo, todo junto.

– Mañana comienzan los saqueos, oyes a los vecinos que se sientan abajo y que, por más que quieras, no te dejan dormir.

– Pero, ¿qué dicen?

– Nada, (el presidente Nicolás) Maduro dijo que podía que durara menos que la otra vez o que podía que durara más. Quedamos en la misma.

Ya lo sabes. Días de oscuridad y calor. Días en un país sin ley en el que los pocos comerciantes que se atreven a seguir apostando por él deben bajar sus santamarías por falta de puntos electrónicos y temor a los saqueadores de oficio.

Sientes cómo se abate tu espíritu con la misma rapidez con la que se derrite el poco hielo de la nevera.

– Tenemos que cocinar todo el pollo hoy. Ya mañana no sirve. Aquí solo se va a poder comprar granos, te dice tu hermana.

Decides no salir, decides que ya tienes suficientes tristezas en el alma para también enfrentar los “Ay” de los vecinos, pero no puedes evitarlos.

– Felicitaciones Aida.

– ¿Felicitaciones de qué?

– ¿Vos no estáis cumpliendo años hoy?

– ¿Y vos creéis que en Venezuela siguen existiendo los felices cumpleaños?

– Tenéis que ser agradecida.

– ¿Agradecida de qué?

– La vida ¿qué más?

– ¿Y vos creéis que esto es vida?

El diálogo de la calle retumba en tu cabeza, la misma cabeza que estudió periodismo con la ambición de ayudar a construir un mejor país. La misma que durante años tenía como material de trabajo el boletín epidemiológico y que tomaba como gran noticia que el dengue subió o bajó un 10% esta semana en comparación con la anterior. “¿Cómo estarán los hospitales ahorita?”, te preguntas y te imaginas los enfermos, las parturientas, los niños recién nacidos y no puedes evitar que la muerte empañe tus pensamientos. La cumpleañera tiene razón.

Vuelve la noche, vuelven los zancudos, vuelven los jóvenes sin universidad a jugar dominó en la oscuridad del edificio. Y tú sin saber nada de nada, ni cómo están los tuyos en otros estados, ni cómo está tu entrañable amiga en otro municipio.

– El Gobierno dijo que suspendía las actividades por 21 días, se escucha entre tantas versiones que la gente saca de la nada.

– Panorama dice que se quemó El Guri.

– Pero, ¿cómo va a ser? Eso debía estar resguardado.

– Ahora salen con que fueron francotiradores.

– ¡Dios mío!, pero ¿quién se va a creer eso?

No importa si es verdad o no. No importa si la gente lo cree o no. Esa es la versión oficial y tu única realidad es que no tienes luz, que no tienes dónde comprar, que estás encerrada en tu cuarto sin más comunicación que las especulaciones de tus vecinos.

Escuchas gritos en la calle. No, esta vez no son saqueos. Es la bomba de la esquina de tu casa, una de las pocas en Maracaibo con planta eléctrica. Son los conductores indignados viendo cómo dejan pasar sin hacer cola a los que pagan con billetes de 10 dólares ante la mirada cómplice de los cuerpos de seguridad.

Tras tres días de insomnio, de zacudos, sin bañarte, sin lavar y tomando agua caliente, te llevas la almohada a la cabeza para olvidarte del mundo, pero se arma una pelea abajo entre los que aseguran que esto es el resultado de un ataque cibernético y quienes señalan que esto no es más que la consecuencia de tener un servicio eléctrico gratis, sin finanzas para mantener el sistema.

-¡Ignorantes!

– ¡Conformistas!

La discusión se acalora. Crees que se van a ir a las manos, pero entonces se vuelve a encender el bombillo de tu cuarto.

Llegó la luz. Todos se dispersan. Hay mucho por hacer, pero lo primero es saber de tu familia. Enciendes el celular y, cuando crees que la pesadilla por ahora ha terminado, te topas con una reflexión que quedará en tu memoria para siempre: “El mayor peligro no es perder horas de trabajo, electrodomésticos, comida en la nevera, incluso tener que ir al hospital sin electricidad… el mayor peligro es que nos acostumbremos a esto”.

Sabes que no estudiaste periodismo para esto, así que compartes la idea de que vives en un país donde el corazón te suplica que esperes un poco más y la consciencia te grita: “Tenemos que irnos”.

Maidolis Ramones Servet