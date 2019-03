El cine extraña a Stanley Kubrick: Hace 20 años la vida le gritó “¡corten!”

marzo 7, 2019 - 5:34 am

Stanley Kubrick (Nueva York, 26 de julio de 1928-Saint Albans, 7 de marzo de 1999) fue un director de cine, guionista, productor y fotógrafo estadounidense. Considerado por muchos como uno de los cineastas más influyentes del siglo XX, Kubrick destacó tanto por su precisión técnica como por la gran estilización de sus películas y su marcado simbolismo.

Comenzó a trabajar en el cine a partir de 1951, año en el que se estrenó su primer proyecto, el cortometraje documental Day of the Fight,2 que fue comprado por RKO, dándole a Kubrick un pequeño beneficio económico. Esta compañía también le adelantó dinero para su siguiente trabajo, Flying Padre, un documental de nueve minutos. Tras realizar varias cintas, se estrenó Paths of Glory, un film anti-belicista que hasta el día de hoy es considerado uno de los mejores del director.

A continuación de ese filme, dirigió su primera película de alto presupuesto, Espartaco, que fue galardonada con cuatro premios Óscar y elevó la carrera de Kubrick a un mayor nivel.5 Tras el éxito que cosechó la cinta —incluyendo un Globo de Oro a la Mejor película dramática—, Kubrick tuvo la oportunidad de dedicarse a otro proyecto, Lolita de 1962. El largometraje recibió críticas mixtas, pero causó controversia debido al contenido relacionado con la hebefilia. Sin embargo obtuvo una puntuación de 95% en el sitio web Rotten Tomatoes. Asimismo, dos años después dirigió Dr. Strangelove, por la cual fue candidato a varios galardones, entre ellos varios BAFTA y su primera nominación al Óscar, en las categorías Mejor director y guion adaptado.

En 1968 alcanzó la cumbre de su carrera con 2001: A Space Odyssey, film de ciencia ficción con el que Kubrick ganó su único Óscar a título personal, por el diseño de efectos especiales. Además, la película es considerada como una de las mejores de la historia dentro de su género.Posteriormente, Kubrick dirigió La naranja mecánica, una de las cintas más polémicas de la historia, más que nada por su alto nivel de censura. Esta es una adaptación de la novela homónima de Anthony Burgess que muestra al personaje Alex DeLarge —interpretado por Malcolm McDowell—, un delincuente sociópata y carismático, cuyos placeres son la música clásica, la violación y la llamada ultraviolencia. El largometraje causó controversia en varios países, entre ellos Reino Unido; por esto Kubrick pidió a Warner Bros que retirara la película del Reino Unido, pues en un momento dado se encontró bajo mucha presión, llegando incluso a recibir amenazas de muerte para él y su familia.13 Además, La naranja mecánica fue candidata a cuatro premios Óscar; Kubrick, por su parte, fue candidato a este galardón, al Globo de Oro y al BAFTA por su dirección y guion.

