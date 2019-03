EEUU y Países Bajos acordaron usar Curazao para distribuir ayuda humanitaria para Venezuela

marzo 15, 2019 - 9:56 pm

Los Países Bajos y Estados Unidos llegaron a un acuerdo el viernes para utilizar las instalaciones en la isla caribeña de Curazao para una posible distribución de ayuda hacia Venezuela, dijo el primer ministro de Curacao.

La isla solo se utilizará para operaciones civiles para entregar ayuda, como alimentos y medicamentos, a Venezuela si el gobierno venezolano lo permite explícitamente, dijo el mes pasado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda.

El primer ministro de Curazao, Eugene Ruggenaath, dijo en Twitter que Estados Unidos y los Países Bajos firmaron un acuerdo que detalla el acceso y uso de las instalaciones en Curazao como un centro humanitario para la ayuda a Venezuela.

Nicolás Maduro, se ha negado en repetidas ocasiones a dejar que la ayuda extranjera ingrese a Venezuela, calificando los esfuerzos de ayuda liderados por Estados Unidos como una invasión con velo para expulsarlo del poder e insistió en que no hay crisis en el país.

El líder de la oposición venezolana, Juan Guaido, ha estado presionando para que se permita la entrada de ayuda humanitaria. Los Países Bajos se han unido a los Estados Unidos y alrededor de otros 50 países para reconocer a Guaido, quien es el jefe de la Asamblea Nacional, como presidente interino del país.

After a successful visit of Ambassador @petehoekstra, the United States of America and the Kingdom of the Netherlands signed an agreement, detailing the access and use of our facilities in Curaçao as a humanitarian hub for aid to the people of Venezuela. pic.twitter.com/uNh41xHlVh

— Eugene Rhuggenaath (@EugeneRhugg) 15 de marzo de 2019