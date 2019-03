EEUU sancionó a nicaragüense Albanisa y su banco subsidiario por vínculos con Pdvsa

marzo 20, 2019 - 4:18 pm

El asesor de seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, informó este miércoles que EEUU sancionó a Albanisa -empresa estatal de petróleo de Nicaragua y a su subsidiaria Bancorp, que es señalada de manejar fondos de Pdvsa en la nación centroamericana.

En este caso, el gobierno de Trump apunta a Nicaragua por sus vínculos con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

“Los Estados Unidos sancionaron a Albanisa de Nicaragua y a su subsidiaria Bancorp, como parte de las sanciones a la red regional de Pdvsa de Venezuela. Los esfuerzos de Ortega y sus amigos para evadir estas sanciones fracasarán”, escribió John Bolton en su cuenta de Twitter.

The United States sanctioned Nicaragua’s Albanisa, and its subsidiary Bancorp, as part of the sanctions on Venezuela’s regional PDVSA network of graft. Efforts by Ortega and his cronies to evade these sanctions will fail.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 20 de marzo de 2019