EEUU podría sancionar a Cuba por su apoyar a Nicolás Maduro, según periodista

marzo 4, 2019 - 8:50 am

En la red social Twitter el periodista de Fox, Trish Regan, aseguró que se espera que Estados Unidos (EEUU) anuncie muy pronto nuevas sanciones al gobierno de Cuba, por apoyar a presidente venezolano Nicolás Maduro.

“Esperamos un gran anuncio sobre Cuba pronto, específicamente, nuevas sanciones contra el gobierno cubano por su apoyo al régimen de Maduro en Venezuela”, escribió.

Asimismo, señaló que la información la obtuvo de Gillian Turner, su colega en Washington.

“Específicamente, por nuestra libertad de prensa y de discurso. Cuando vemos cómo el socialismo ha destruido las libertades individuales en Venezuela, esto debería servirnos como un recordatorio permanente de que la libertad debe estar protegida”, añadió.

Cabe recordar que la comunicadora trabajó anteriormente en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

BREAKING: BIG ANNOUNCEMENT RE SANCTIONING OF CUBAN GOVT EXPECTED AS EARLY AS TOMORROW. Reporting from our own @GillianHTurner “expect a big announcement on Cuba soon – specifically, new sanctions against the Cuban government for it’s support for the Maduro regime in Venezuela.”

My reporting on Venezuela has given me renewed appreciation for our liberty. Specifically, our FREEDOM of the Press & FREEDOM of Speech. When u see how socialism has destroyed individual freedoms in #Venezuela — it should serve as a reminder to all… FREEDOM MUST BE PROTECTED.

— Trish Regan (@trish_regan) March 3, 2019