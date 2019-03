EE.UU, Colombia y Chile exigen la liberación de Marrero: “Haremos responsables a los involucrados”

marzo 21, 2019 - 8:48 am

Estados Unidos, Colombia y Chile rechazaron este jueves la detención de Roberto Marrero, jefe del despacho de Juan Guaidó, así como el allanamiento de su vivienda y la del diputado Sergio Vergara.

“EEUU condena los allanamientos realizados por los servicios de seguridad de Maduro y la detención de Roberto Marrero, jefe de personal del presidente interino Guaidó. Exigimos su liberación inmediata. Haremos responsables a los involucrados de estos actos“, manifestó Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano.

Asimismo, Carlos Holmes Trujillo, canciller de Colombia, indicó que el Gobierno de Iván Duque rechaza el “asedio” de funcionarios del SEBIN a casas del diputado Sergio Vergara y Roberto Marrero: “Hacemos un llamado a la comunidad democrática internacional para que exija el respeto a su libertad, vida e integridad”.

Roberto Ampuero, canciller de Chile, también rechazó los allanamientos por parte de “organismos inteligencia de dictadura venezolana, y la detención de Marrero. Exigimos libertad y cese del hostigamiento a los demócratas en Venezuela”.

