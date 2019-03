Dos poemas del genial Prudhomme para recordar su nacimiento

marzo 16, 2019 - 7:08 am

René François Armand «Sully» Prudhomme (París, 16 de marzo de 1839 – Châtenay-Malabry, Francia, 6 de septiembre de 1907) fue un poeta y ensayistafrancés, ganador del primer Premio Nobel de Literaturaen 1901.

Prudhomme comenzó a estudiar originalmente ingeniería, pero decidió cambiarla por la filosofía para consagrarse posteriormente a la poesía. En los comienzos de su carrera, se unió al parnasianismo, escuela literaria encabezada por el también poeta Leconte de Lisle, y contribuyó a las tres antologías de Le Parnasse contemporain: con 4 poemas en la primera (1866), 5 poemas en la segunda (1869-71) y uno solo en la última (1876). No obstante, su intención era crear una lírica científica e impersonal para los tiempos modernos: cantar las emociones y los sentimientos, pero sin personalizarlos jamás. Desbordaba arte y pesimismo, componiendo estructuras de grandes pretensiones, aunque un poco frías, como en las Stances et Poèmes, las Épreuves, las Solitudes (“Soledades”, 1869), La vie intérieure, Les Vaines tendresses o Le Bonheur (1888). A partir de este último libro, fue postergando la filosofía para centrarse en la estética y la filosofía. Obtuvo el primer premio Nobel de literatura, concedido en 1901.

En 1902, fundó la Sociedad de Poetas Franceses, junto a José María de Heredia (de origen cubano, con quien tuvo una gran amistad) y Léon Dierx.

Fue uno de los primeros valedores del capitán Alfred Dreyfus, participando en su defensa pública durante el polémico caso (véase: Caso Dreyfus) que agitó a la sociedad francesa entre 1894 y 1906.

También se distinguió como uno de los pocos artistas que se manifestó abiertamente a favor del proyecto de la Torre Eiffel en 1889 (modificando su opinión inicial contraria a la obra).

Sully Prudhomme ocupó el sillón 24 de la Academia Francesa, en el que también se han sentado personalidades destacadas como el escritor y ensayista Jean de la Fontaine y el matemático y físico Henri Poincaré.

Si yo pudiese ir a decirle…

Si yo pudiese ir a decirle:

«Es tuya; no me inspira ni siquiera amistad;

ya no quiero a esa ingrata,

pero está pálida y delicada:

cuida de ella, por compasión.

«Escúchame sin celos,

pues el ala de su fantasía

no ha hecho más que rozarme.

Sé cómo su mano rechaza,

pero sabe ser dulce para los que ama.

No la hagas nunca llorar.»

Versión de Max Grillo

Una cita

En este nido furtivo

en que nos encontramos los dos solos,

¡oh alma querida, cuán agradable es olvidarse

de los hombres estando tan cerca de ellos!

Para que la hora que huye

vaya más lentamente, para gozar de ella

no es necesaria una alegría ruidosa. Hablemos quedo.

Temamos acelerarla con un gesto,

con una palabra, incluso con un soplo.

Es tan celeste, que hemos de procurar

no perder uno solo de sus momentos.

Para sentirla bien nuestra,

para que no se gaste, estrechémonos

el uno contra el otro sin movernos.

Sin levantar siquiera los párpados, imitemos

el casto reposo de esos viejos castellanos de piedra,

de ojos cerrados, cuyos cuerpos inmóviles

y vestidos de pies a cabeza se han callado en el mausoleo,

lejos de sus almas, que emprendieron el vuelo.

Dormitemos gravemente como ellos,

en una alianza más sublime que las uniones terrenales.

Porque para nosotros pasaron ya los ardores

del amor joven que puede terminar.

Nuestros corazones ya no necesitan labios para unirse,

ni palabras solemnes para transformar el culto en deber,

ni espejismo de las pupilas para verse.

No me obligues a jurar de nuevo que te amo,

no me obligues a decirte cuánto otra vez.

Gocemos de la felicidad, aunque sea sin juramentos.

Saboreemos la ternura que diviniza los dolores

en lo que nuestras lágrimas nos dicen silenciosamente.

Amada, en este inefable remanso

se adormece hechizado el deseo

y se sueña en el amor como se sueña en la muerte.

Parece que se siente el fin del mundo.

El universo parece zozobrar o hundirse

en una caída suave y profunda.

El alma se aligera de sus cargas

por la inmensa huida de todo lo existente,

y la memoria se funde como si fuera de nieve.

En torno nuestro parece aniquilada

toda la vida ardiente y triste. Para nosotros

ya no existe nada; nada mas que el amor.

Amemos en paz. La noche es lóbrega

y el pálido fulgor de la antorcha se va extinguiendo.

Pudiéramos creemos en la tumba.

Dejémonos sumergir en los fúnebres mares

y adormecer por sus tinieblas

como después del último suspiro…

¿No es cierto que hace mucho tiempo

estamos juntos bajo tierra? Escucha cómo los pasos

estremecen el suelo encima de nosotros.

Mira desaparecer a lo lejos

las innúmeras noches del pasado como una sombría

bandada de cuervos que huyen hacia el Norte,

y disminuir a lo lejos la blancura de los viejos días,

como una inmensa nube de cigüeñas ¡que nunca han de volver!

¡Qué extraña y dulce es la velada de nuestros corazones

lejos de la esfera llena de sol cuyos rigores hemos soportado!

Ya no sé qué aventura apagó antaño nuestros ojos,

ni desde cuándo ni en qué cielo transcurre nuestro éxtasis.

Las cosas de la antigua vida

han huido por completo de mi memoria; pero,

en todo lo que alcanzan mis recuerdos, siempre te he amado.

¿Qué ser bienhechor hizo erigir este lecho?

¿Qué himeneo dejó para siempre tu mano en mi mano?

Pero no importa, amada mía.

Durmamos bajo nuestros ligeros sudarios,

solos al fin por toda la feliz eternidad.

Versión de Max Grillo