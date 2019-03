Director de Polilagunillas emite comunicado para aclar conducta policial

View this post on Instagram

Comunicado Institucional En mi condición de Director de la Policía del Municipio Lagunillas, hago del conocimiento a toda la ciudadanía y apelo al derecho a réplica del caso que ha sido notorio y comunicacional en el municipio, sobre la Investigación Penal que se le sigue al Ciudadano: FINOL PÉREZ FRANCISCO ANTONIO, cuyo ingreso a nuestro Cuerpo Policial es de fecha 06 de Febrero de 2019. Y el mismo, no se encontraba en labores Policiales para el momento del hecho punible, y se encuentra privado de libertad por la Presunta Comisión del Delito de Homicidio en contra del hoy occiso SERAFINO FORLINI NAPPO, de 54 años de Edad, quien se desempeñaba como estilista y cuyo móvil es pasional. En este comunicado dejo muy claro ante mis camaradas que no voy a tolerar a ningún funcionario que no cumpla con la constitución y las Leyes de la República y quien lo haga serán sancionados. Desde ya mi equipo de trabajo está realizando labores de depuración de nuestro Cuerpo Policial para adecuarnos a las exigencias de seguridad Ciudadana de nuestro Municipio. Y aprovecho para felicitar y motivar a todo el personal a mi cargo, que se ha mantenido leal a la función Policial. Doy gracias a los medios de comunicación del municipio Lagunillas por la difusión de este comunicado para que nuestra ciudadanía este informada que trabajamos para ustedes. #SomosGenteParaServir #PoliLagunillas @peralta2525 @omarprietogob @reverolnestor @leonidasg.alcalde @alcaldiabolivariana_lags @visipol_mijp @mijpvenezuela