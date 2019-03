Diputados y activistas políticos condenaron injerencia e "intervención contra Venezuela" (+Fotos)

marzo 25, 2019 - 10:14 am

Una concentración en apoyo al pueblo venezolano, al Gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro, y en rechazo a la injerencia e intervencionismo del Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) protagonizó el pueblo de Irlanda del Norte, en la calle the Falls Road de Belfast Oeste, este domingo, así lo informó la embajada de Venezuela en el Reino Unido, a través del Twitter.

Entre los asistentes destacaron la embajadora venezolana, Rocío Maneiro, el embajador de la República de Cuba en Irlanda, Hugo René Ramos Milanés; el veterano activista republicano y escritor Danny Morrison; el senador irlandés Niall Ó Donnghaile y el veterano activista del Sinn Féin y ex Concejal Jim McVeigh.

A propósito de este encuentro, parlamentarios de la Asamblea de Irlanda del Norte, Declan Kearney, coordinadora nacional del partido de izquierda Sinn Féin, y Patrick Sheehan, se reunieron con la embajadora Maneiro, a fin de intercambiar impresiones acerca de la importancia de reafirmar el respeto a la soberanía venezolana y al Derecho Internacional.

Además, los diputados rechazaron las sanciones unilaterales, arbitrarias e ilegales impuestas por el Gobierno de Estados Unidos contra instituciones y funcionarios del Estado venezolano.

Gerry Grainger, responsable de Relaciones Internacionales del Partido de los Trabajadores de Irlanda, transmitió a Maneiro la condena de la formación a la escalada en la agresión contra Venezuela por parte del Imperialismo.

At its full capacity Conference "Venezuela, a Democracy under attack" by Venezuelan Ambassador Rocío Maneiro, in An Chultúrlan Cultural Centre, situated in emblematic the Falls Road of West Belfast, w. general public, historical activists, MLA’s and militants. @maduro_en pic.twitter.com/KmTl8U4hhf

— EmbaVENReinounido (@VenezEmbassyUK) March 24, 2019