denuncian que orden de detener a Marrero “no proviene del Alto Gobierno

marzo 21, 2019 - 10:35 am

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Sergio Vergara, señaló este jueves que los funcionarios del Sebin que allanaron su vivienda “estaban encapuchados y tenían armas largas. Cuando entraron a mi vivienda me apuntaron, les dije que era parlamentario”.

Asimismo, indicó desde la sede del Sebin en Plaza Venezuela que “estamos claros que esta orden no proviene del Alto Gobierno, sino de otros funcionarios“.

Sostuvo que uno de los efectivos “se puso sobre mi espalda. Múltiples personas ingresaron y revisaron la casa. Posteriormente, me levantaron, me sentaron en el sofá, ingresaron dos civiles con un carnet del Ministerio Público. Me mantuvieron retenido 3 horas en mi vivienda”.

Denunció que le robaron varias pertenencias, entre ellas, un teléfono celular y agregó que desde el sofá “pude ver cómo prendían y apagaban la luz en la vivienda de Roberto Marrero“.

Dijo que una vez que los policías se percataron que no era la persona que estaba siendo buscada, “los fiscales me dijeron que respetaban la inmunidad parlamentaria luego de disculparse“.

“Más de 50 funcionarios del Sebin con armas largas, más de 15 vehículos estuvieron en el lugar. Hay secuestro, hay intención de amedrentar“, apuntó el parlamentario.

“No ponemos a nuestras familias en riesgo, Marrero y yo estábamos solos cada uno en su casa“, resaltó.

Sumarium