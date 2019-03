Diosdado Cabello: Al final de todo esto nosotros venceremos

marzo 18, 2019 - 3:56 pm

En rueda de prensa de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), el vicepresidente de la institución política, Diosdado Cabello, aseguró que la derecha venezolana ha sido absolutamente perversa, en referencia al “ataque cibernético al sistema eléctrico nacional”.

Señaló que la prensa internacional ha cambiado su línea editorial, para demostrar la “verdad absoluta que no hay forma de negarla”.

La moda en estos días es comenzar ataques que debemos condenar, donde piden que ataquen al pueblo chavista de distintas manera… Rechazamos ese uso del odio en los medios de comunicación litigados por Estados Unidos”.

El presidente anunció el cambio de Gabinete Ejecutivo para seguir avanzando en revolución, por lo que el Psuv apoya cada decisión de Nicolás Maduro, indicó.

Mencionó que se han dado instrucciones a todos los alcaldes para dar reconocimiento a quienes hayan contribuido con la “victoria popular para fomentar el amor por la patria y la paz” en sus municipios.

Aseguró que si la oposición atenta contra Venezuela, será derrotado de forma inmediata; pese a estar del lado de la paz.

“El comienzo del paro convocado por Juan Guaidó inició con el ataque al sistema eléctrico”mencionó Cabello y as u vez expresó que ante cada embate el pueblo sale aún más fortalecido.

“Para Miraflores no van, no volverán más nunca”…”ellos están inhabilitados moralmente para gobernar, eso de operación militar no tiene sentido porque este es un pueblo libre”.

En el mismo orden, añadió que algunos países saben que Estados Unidos está dirigiendo un golpe de Estado en Venezuela, a través de la presión y la amenaza con las sanciones, ” queremos la paz, Estados Unidos quiere poner las manos sobre el petróleo venezolano”.

El vicepresidente de ese partido, mencionó que los pueblos reclaman que saquen las manos de Venezuela tal como se evidenció el pasado sábado frente a la Casa Blanca .

Cabello destacó que la ONU estaba retrasada al enviar una comisión de Derechos Humanos a Venezuela.

Teniendo en cuenta que desde Estados Unidos dicen que los próximos días serán tensos, dijo que el pueblo está preparado y hay que estar preparado para todo, porque algunos grupos son capaces de hacer todo para atentar contra la tranquilidad de los venezolanos “El presidente dio la orden que fuéramos cubriendo todos los espacios de servicios públicos”.

“La derecha tenía preparada una estadística de 79 muertos antes de que ocurriera.. pero gracias a la preparación de nuestros médicos y enfermeras que trabajaron hasta con sus manos para salvar las vidas que fueran necesarias y no hubo muertos pese al apagón”.

“Señor opositor si ustedes quieren a este país los invitamos a que se pasen de este lado, porque el chavismo es un movimiento del pueblo”, finalizó Diosdado Cabello

Noticia al Día