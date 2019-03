Dictan 37 años de prisión para colombiano que violó a joven venezolana

marzo 23, 2019 - 6:53 pm

El juez Primero de Conocimiento de Causas Mixtas, de Barranquilla (Colombia), Robinson Gómez Crespo, condenó a Lebith Aldemar Rúa Rodríguez, conocido como “La Bestia del Matadero”, por la violación de una menor venezolana, en hechos ocurridos a finales de 2017, publicó el diario El Heraldo.

“Se logró acreditar la materialización de los hechos ocurridos por Rúa Rodríguez, en el estudio del caso el despacho encontró que las particularidades de la víctima dan a mostrar cómo su victimario se aprovechó de su condición física para accederla”, explicó el juez.

Al final de la diligencia, luego de hacer sumatoria de las penas de mayor punibilidad por los delitos de acceso carnal violento, secuestro simple y hurto calificado agravado, el juez determinó condenar al sujeto a 447 meses de prisión.

José Domínguez, abogado del violador, señaló al juez que apelará la decisión de la condena de manera escrita en los próximos días.

En una entrevista concedida el año pasado a ese medio de comunicación social, el padre de la adolescente, comentó que su hija se encontraba mejorando después de lo ocurrido, gracias al apoyo sicológico que le han brindado. “La Gobernación del Atlántico le ofreció una beca y ella me ha dicho que quiere estudiar sicología”.

La familia de la menor residía en Margarita, en donde vivían del sustento de una carpintería del papá. Tras la difícil situación económica tuvo que cerrar su negocio y en compañía de su esposa y dos de sus tres hijos llegó a Barranquilla en 2016.

Tanto el hombre como su mujer se habían dedicado a oficios varios. Su hija, de 17 años, había conseguido trabajo en una peluquería de su tía para ayudar en los gastos del hogar.

El 13 de diciembre de 2017, a las afueras de este establecimiento Lebith Rúa habría apuntado con un arma de fuego a la muchacha.

Cerca de las 9:00 de esa día la montó en un carro negro y la llevó hasta una trocha ubicada entre Malambo y Caracolí, (a 45 minutos de Barranquilla), donde le robó sus pertenencias y abusó de ella en repetidas ocasiones.

En el sitio, según el recuento de la joven ésta vio “un letrero que decía ‘San José’ y escuchaba, por momentos, el sonido de las turbinas de unos aviones”.

“Me lleva a lugar bien elaborado, con muebles, había botellas de agua, toallas de tela, toallas sanitarias usadas, condones usados, ropa interior femenina y masculina, toda tirada en el piso. Después sacó un cuchillo del mismo bolso negro donde tenía el revólver, me lo puso cerca y me dijo que si gritaba o lloraba, me mataba…Así me obligó a quitarme la ropa”.

La menor manifestó que estuvo en ese lugar hasta las 2:00 de la tarde, siendo abusada en varias oportunidades por “La Bestia del Matadero”, como es llamado por la cercanía de un viejo matadero que esta en la zona donde abusaba de sus víctimas.

Al finalizar, Rúa le quitó el celular a la menor y le dio 2.000 pesos para el autobús de vuelta a su casa. La joven, luego de reunirse con sus familiares, decidió denunciar ante las autoridades lo ocurrido.

Días después de este caso, el mismo Lebith Rúa, preso en una cárcel en Valledupar, fue identificado como el autor del asesinato de la estudiante Gabriela Andrea Romero Cabarcas. Además, la Fiscalía lo señala de acceder carnalmente de al menos ocho mujeres.

Por el caso de Gabriela Romero también es procesado por los delitos de feminicidio agravado en circunstancia de agravación punitiva, acceso carnal violento agravado, hurto calificado agravado y desaparición forzada en circunstancia de agravación punitiva. De ser declarado culpable, podría afrontar una condena de hasta 60 años de prisión.

El Heraldo