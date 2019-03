Las horas más oscuras de Venezuela: El Zulia vuelve a ver luz parcialment

marzo 28, 2019 - 6:20 pm

Desde el pasado lunes, 25 de marzo, cuando el reloj marcaba las 9:45 pm, se registró un nuevo apagón de considerable magnitud en gran parte de Venezuela, que dejó el país a oscuras.

Más de 60 horas han pasado hasta la actualidad, estos eran los estados y ciudades que no contaban con servicio eléctrico, total o parcialmente desde entonces: Caracas, Apure (parcial), Aragua, Anzoátegui, Barinas, Bolívar (parcial), Carabobo, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas (parcial), Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre (parcial), Táchira, Vargas, Yaracuy, Zulia.

Tres días después del acontecimiento, el Zulia vuelve a tomar un respiro en lo que a esta situación respecta, en sectores como Bella Vista, Valle Frío, Las Veritas, Falcón, Salto Ángel, Casco Central, Don Bosco, Los Haticos, 5 de Julio, 18 de octubre y la vía al aeropuerto, los residentes reportan tener servicio, sin interrupciones hasta ahora.

En el municipio San Francisco, se conoció que el servicio fue restablecido en el sector El Cuatro, Sierra Maestra y algunas zonas adyacentes, mientras que lugares no tan céntricos, como el sector Lo de Doria, por ejemplo, zona colindante con el municipio Jesús Enrique Lossada, también cuenta con servicio eléctrico desde tempranas horas de este jueves. Aunque no todos corrieron con la misma suerte, en el barrio El Manzanillo, los residentes aseguraron no contar con electricidad todavía.

No obstante, los más desfavorecidos han resultado ser los municipios foráneos, entre ellos, la jurisdicción lossadeña, pues sus habitantes no han sabido lo que es tener servicio eléctrico desde el primer día de este segundo apagón general, lo mismo que la zona perijanera, donde los pobladores de Machiques y La Villa del Rosario, permanecen a oscuras.

A diferencia de estos últimos, localidades costeras como Cabimas y Ciudad Ojeda han contado con suministro de energía de forma constante desde la noche de este miércoles, sin embargo, en el municipio Baralt, aunque todo pareció volver a la normalidad a la 1:00 pm de este día, lamentablemente la felicidad duró solo por 40 minutos, puesto que nuevamente se quedaron sin electricidad.

Tal y como lo informó el gobernador Omar Prieto más temprano, en el Zulia se ha restituido el suministro eléctrico en un 48% de la población, se espera que conforme pasen las horas la aguas vuelvan a su cauce en todo el territorio zuliano.

