Desgarradores testimonios de propietarios de comercios saqueados

Los saqueos sucedieron el pasado domingo, el lunes, el martes y hasta el miércoles en los municipios Maracaibo, Mara y San Francisco en medio del apagón nacional que se suscitó desde el jueves 7 de marzo hasta el martes 12 de marzo.

Fedecamaras Zulia informó este martes que cerca de 500 comercios fueron afectados por estos actos violentos en los que se vio involucrado grandes centros comerciales de la ciudad como el Sambil y Ciudad Chinita.

Con grandes deudas, en bancarrota y sin esperanzas de invertir en el país, quedaron cientos de propietarios de comercios saqueados. Los testimonios varían pero una cosa es similar. Tristeza, impotencia y rabia envuelve a los comerciantes.

Amal Azrak de Kadaditli, administradora del centro comercial Ciudad Chinita, aseguró que entre 190 y 198 locales fueron “tocados”, mientras que cerca de 68 locales quedaron en pérdida total, en cuatro paredes, completamente desvalijados.

“Me sentía muy mal, no podía hacer nada, traté de llamar a varios de la directiva que se comunicaron con la alcaldía, algunos propietarios que vivían en la torre bajaron, llegamos todos acá, echaron tiros y lograron que la gente se fuera. Si no es por los mismos propietarios que estaban armados y entraron a proteger el centro comercial no hubiese quedado nada”, compartió.

Azrak de Kadaditli, quien también es propietaria de varios negocios en la ciudad, expresó “que Dios me perdone pero la Guardia estaba aquí viendo todo, entró con ellos y no hicieron nada. Siento impotencia, aquí hemos trabajado duro durante muchos años, eso no se llama hambre, quien tiene hambre busca harina o pan, no zapatos y muebles, no celulares”, dijo entre lágrimas y agregó “aquí no hay supermercados, hay feria de comida que vende lo que hacen en el día. Aun así, ninguno de los negocios de comida fueron violados, ninguno”, resaltó.

Asimismo afirmó que hay muchas opiniones en cuanto a volver. “Algunos pueden recuperarse pero otros no (…) estoy muy molesta con las autoridades, porque el sol no se puede tapar con un dedo. No se puede salir a decir que fueron saqueados 40 comercios en Maracaibo, cuando en Ciudad Chinita hay 68 pérdida total, por favor, por lo menos que digan la verdad, que lamentan lo que sucedió”, dijo.

“A ese pobre comerciante que trabaja 12 horas diarias, no hay que pisotearlo, hay que ayudarlo. Sin el comerciante no hay empleos, nosotros damos muchas fuentes de trabajo, aquí muchas familias venezolanas comen del comerciante, hay que protegerlo”, concluyó.

Otra propietaria, que no quiso identificarse expresó sentir “mucha tristeza porque no podemos reponer lo que se llevaron, eso era lo poco que nos queda en este país, uno quiere volver a levantarse pero no puedo, me quedaron deudas millonarias”, aseveró.



