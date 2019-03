Diferencias entre vegetariano y vegano en la alimentación

marzo 19, 2019 - 8:56 am

La gran diferencia entre vegetariano y vegano está en el consumo exclusivo de alimentos vegetales mientras que otros pueden incluir algunas carnes

El veganismo es un estilo de vida, que incluye una ética, creencias e ideas políticas de defensa del medio ambiente, por eso la gran diferencia entre vegetariano y vegano es que los veganos basan su dieta exclusivamente en productos de origen vegetal, mientras los vegetarianos pueden combinar.

Para que entiendas un poco más sobre la incompatibilidad de ellos te diremos una a una la diferencia entre vegetariano y vegano.

Consumo de productos de origen animal

Además de no consumir ninguna carne animal, un vegano no come huevos, productos lácteos o cualquier otro producto derivado de un animal. Los vegetarianos, por otro lado, tienden a comer huevos y productos lácteos como la leche y la mantequilla.

En la vestimenta

Los veganos también evitan el uso de productos que han sido probados en animales, como maquillaje y cremas para la piel, o productos hechos de pieles de animales tales como cinturones de cuero y zapatos, pero los vegetarianos tienden a ser un poco más indulgentes cuando se trata de utilizar productos derivados de los animales.

La forma de vida

El veganismo es un estilo de vida y una filosofía que reconoce que los animales tienen derecho a estar libres de uso y explotación humana, es una postura ética, los vegetarianos concentran su atención en la alimentación, en algunos casos, por problemas de salud.

La dieta vegetariana es la onceava de las mejores dietas globales, ocho puntos por delante de la dieta vegana, mientras que la vegana es una de las 10 mejores dietas saludables para el corazón y la diabetes, por la casi inexistencia de grasas en sus comidas, tal como lo reseña el portal “lifeder”.

Noticia al Día