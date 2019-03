Reportan desaparición de avioneta que llegaría a Santa Bárbara del Zulia

marzo 22, 2019 - 9:13 pm

Una avioneta que despegó del Aeropuerto Metropolitano, en Ocumare del Tuy, la cual tenía como destino aterrizar en Santa Bárbara del Zulia, se encuentra desaparecida desde la mañana de este viernes, según reportan en las redes sociales.

La nave con siglas YV-1606 era tripulada por Juan Carlos Reverol, quien hizo el último reporte a las 11:34 am, cuando volaba al Sur Oeste de Barquisimeto.

En la nave no iban más pasajeros. Los radares se encuentran activos para lograr ubicar a la nave y su piloto. Hasta esta hora de la noche no la nave no aterrizó en el Aeropurto Miguel Ángel Urdaneta, en Santa Bárbara del Zulia.

