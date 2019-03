Danny Glover dice que Maduro construirá 1 millón de casas para fines de este año y que la pobreza en Venezuela es baja (+Video)

marzo 2, 2019 - 7:29 pm

El actor de Hollywood, Danny Glover, se hace viral en las redes luego de que reiterara su apoyo al presidente Nicolás Maduro.

El artista afirma que el sucesor de Hugo Chávez construirá un millón de casas para finales de este año y que en Venezuela la pobreza es baja.

Afirmó que la ayuda humanitaria de Estados Unidos para los venezolanos “es un show”.

Sus palabras fueron durante una manifestación en respaldo a Maduro, realizada en Hollywood.

#ActorsLife: In an attempt to falsify history, Danny Glover has said that Maduro will have one million houses built by the end of this year and that poverty in #Venezuela is down.

Does he think that we are idiots?pic.twitter.com/QONJVbMuRJ

— RalphGM (@RalphGMWorks) 2 de marzo de 2019