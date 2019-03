Daniela Bascopé le dice a Venezuela: “Vamos a salir de esto juntos”

marzo 14, 2019 - 10:26 am

La actriz criolla Daniela Bascopé se fue hasta su perfil de Instagram para enviarle un mensaje esperanzador a su país natal luego del apagón ocurrido hace algunos días. Además, dejó saber que no se habría pronunciado antes por estar hospitalizada.

“Después de unos días hospitalizada (nada grave y ya estoy mejor) vuelvo a las redes leyendo todo lo que sucedido en mi país. Lo único que quisiera comunicar es que tengamos fuerza, si más…”, comentó junto a una fotografía en la que aparece acostada en un sillón sosteniendo a su bebé y acompañaba una bandera de Venezuela.

Daniela aprovechó para expresar que no apostará a la desesperanza y tampoco quiere que los venezolanos lo hagan, aunque alegó que no ha sido tan fácil también motivó al pueblo a seguir de pie: “Tengo la esperanza de que saldremos de todo esto y saldremos con bien. No ha sido y probablemente no sea tan fácil, pero creo que si es posible”.

“No apostaré a desesperanzar a nadie que me siga porque ya la realidad es lo suficientemente aplastante para muchos. ”, continuó.

Para finalizar aseguró que sus paisanos son fuertes y que no están solos: “Somos fuertes y vamos a salir de esto juntos… Un abrazo de esperanza a todos los que hoy sienten que ya no pueden más. No están solos. Mi querida Venezuela: ya casi”.

