Daniela Alvarado reveló que se sometió a una cirugía bariátrica

marzo 19, 2019 - 11:50 am

Para tratar su problema de peso, la actriz venezolana Daniela Alvarado se sometió a la cirugía bariátrica y a través de su cuenta en Instagram explicó detalles de la operación.

Alvarado explicó que la razón que la llevó a dar el paso fue que siempre tuvo problemas de azúcar, “me pasaba que yo quería rebajar y no podía o rebajaba más de lo que debía”, expresó.

La artista explicó cómo conoció al doctor que estuvo a cargo de la intervención quirúrgica “no quiero tomar más medicamentos, quiero ser feliz…. Conocí al doctor Guillermo Borjas y a su esposa, les dije ‘me está pasando esto y no pasa nada por más ejercicio que haga, por más medicamentos que tome’ por qué no pasa nada?, detalló.

Sobre la decisión la criolla explicó que solo lo consulto con su mamá y “dos personas más y decidí operarme… Hacerme una cirugía bariatrica y nada, aquí estoy”.

Además de destacar que los primeros días de la operación los vivió “sin agua y sin luz” siente que este paso que dio es una oportunidad para no sufrir más, “tengo la oportunidad de no saber más de problema de azúcar… Me siento bien, estoy bien”.

Agencias

Noticia al Día