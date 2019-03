Daniela Alvarado: “Este es el gobierno más saboteado en la historia del mundo”

marzo 13, 2019 - 9:10 am

A través de sus redes sociales, Daniela Alvarado anunció que el pasado miércoles 06 de marzo fue sometida a una cirugía y aseguró que pudo llegar a su casa el jueves 07 de marzo antes de que ocurriera todo el caos, causado por el apagón nacional, que según el gobierno de Nicolás Maduro, es un sabotaje.

“Yo estoy de reposo por una cirugía que tuve el miércoles, pude llegar el jueves a mi casa antes de que todo esto ocurriera”, aseguró.

En el audiovisual publicado en sus redes sociales, Daniela aseguró que se encuentra de reposo; también, aprovechó la ocasión para insultar al gobierno de Nicolás Maduro por todo lo que esta sucediendo en el país.

“Me asombra ver como estos hijos de pu**, porque me van a perdonar la barbaridad, dicen que no ‘hay muertos, que no ha pasado nada… No, que el sabotaje’. Coño, ¿De verdad pana? ¿Qué sabotaje? este es el gobierno más saboteado en la historia del mundo. Yo no puedo creer que todavía gente les crea…”, con mucha rabia e impotencia aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro le está mintiendo una vez más al pueblo venezolano.

Hasta los momentos no se sabe con exactitud si la cirugía que comentó Daniela Alvarado se debe a alguna enfermedad o un retoque estético, lo que si es cierto es que a pesar de permanecer de reposo y recién operada, la actriz ha hecho eco de lo que actualmente sucede en Venezuela.

El Farandi

Noticia al Día