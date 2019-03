Daniel Jacobs aseguró en México que el 4 de mayo noqueará a Canelo Álvarez

marzo 4, 2019 - 12:31 pm

Daniel Jacobs aseguró en su visita a la Ciudad de México que tiene el talento para vencer por la vía rápida a Canelo Álvarez, simplemente porque cree que el mexicano nunca antes ha enfrentado a un peleador con la fortaleza, la talla y el boxeo que él llevará al ring este 4 de mayo en Las Vegas.

Daniel Jacobs quiere ser la inspiración para los enfermos con cáncer

Previo a su presentación en los estudios de TV Azteca, Daniel Jacobs charló en exclusiva con ‘A Los Golpes’ de ESPN y ahí reconoció que esta pelea puede hacer más grande su legado y le permitirá ser la inspiración de muchas personas que están lidiando con algún tipo de cáncer, como él lo hizo en 2011.

¿Cómo ha tratado la Ciudad de México a Daniel Jacobs?

“Ha sido increíble, no esperaba esta experiencia, ha superado mis expectativas, me siento feliz de vivir este momento con verdaderos fanáticos. Sé que voy a enfrentar a su campeón, pero me encanta el amor que me han dado”.

¿Qué representa esta pelea en tu vida y en tu carrera?

“Esta pelea representa un milagro, es chistoso porque es mi apodo, me dicen ‘Hombre Milagro’. No es extraño para la gente que yo tuve cáncer y regresar después de eso representa mucho más ahora. Creo que ahora entiendo lo que mi vida y carrera representan, que es esperanza, inspiración. Con una victoria en esta pelea no sólo voy a inspirar a muchos, sino que muchos se van a sentir como campeones porque se reflejan en mi carrera.

“Esta pelea es muy importante, Canelo es uno de los mejores medianos y y uno de los mejores boxeadores en el mundo, pero yo siento que soy el mejor y tengo que probarlo. Si le gano a Canelo sin ninguna controversia, estaré cerca de hacer mi sueño realidad de ser una leyenda y futuro miembro del Salón de la Fama”.

¿Crees que tienes el talento para noquear a Canelo?

“Ciento por ciento, siento que puedo noquear a Canelo o pararlo, ganarle por nocaut técnico. Canelo ha tenido rivales fuertes, rivales altos y rivales talentosos, pero nunca a los tres en una misma noche, y eso es lo que él va a tener en su contra en una misma pelea conmigo”.

¿Crees que un triunfo ante Canelo te podría acercar a la lista de los mejores medianos en la historia. Sugar Ray Robinson, Bernard Hopkins, Marvin Hagler, Kelly Pavlik?

“De sólo pensarlo se me erizó la piel. Siento mucho respeto por todos esos peleadores que mencionaste y sería un honor poner mi nombre en esa lista de grandes peleadores de las 160 libras”, culminó Daniel Jacobs.

ESPN / Noticia al día