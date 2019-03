Daniel Craig y Jon Bon Jovi comparten fiesta de cumpleaños con Sunny Lane, estrella del cine para adultos

marzo 2, 2019 - 7:39 am

John Francis Bongiovi Jr.

(Perth Amboy, 2 de marzo de 1962), conocido por su nombre artístico Jon Bon Jovi, es un músico, actor, compositor, filántropo y productor discográfico estadounidense, reconocido por ser el vocalista y líder de la banda de rock Bon Jovi.

Desde 2009 forma parte del prestigioso “Songwriters Hall of Fame” (Salón de la Fama de los compositores).En 2012, Jon Bon Jovi se sitúo en el número 50 en la lista “Power 100” de la revista Billboard, un ranking sobre las personas más influyentes en el negocio de la música (“The Most Powerful and Influential People in the Music Business”).

En 1996, la revista People lo nombró como una de las cincuenta personas más bellas del mundo (“50 Most Beautiful People in the World”).

En 2000, la misma revista lo nombró como la estrella de rock más sexy (“Sexiest Rock Star”) y también se colocó en el número 13 en la lista de la cadena VH1 sobre los cien artistas más atractivos (“100 Sexiest Artists”).

Daniel Wroughton Craig Williams (n. Chester, Cheshire, el 2 de marzo de 1968), más conocido como Daniel Craig, es un actor británico de cine, teatro y televisión.

Debe su notoriedad especialmente por ser el sexto actor y actual, en encarnar en el cine al personaje de James Bond del escritor Ian Fleming, en las adaptaciones oficiales de las películas producidas por Eon Productions: Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) y Spectre (2015).

El papel de Bond lo ha elevado a nivel de estrella internacional, a pesar que inicialmente fue recibido con escepticismo por los seguidores más fieles a Bond, se ha convertido en uno de los actores más aclamados, cuya interpretación hasta le ha válido a una nominación al premio BAFTA, convirtiéndose en uno de los actores con más ganancias de la industria cinematográfica.

Reconocido por sus papeles en películas de acción y aventuras, Craig es instruido en la compañía británica National Youth Theatre y se gradúa en la Guildhall School of Music and Drama, de música e interpretación de Londres, donde inició su carrera en el escenario. Debutó en el cine con The Power of One (1992) y años más tarde atrajo la atención de la industria cinematográfica internacional al intervenir en películas como Lara Croft: Tomb Raider (2001), Road to Perdition (2002), Layer Cake (2004), Munich (2005), Defiance (2008) o The Girl with the Dragon Tattoo (2011).

Daniel Craig ha sido elegido en diversas ocasiones como uno de los hombres mejor vestidos. Una de las escenas de Craig en la película Casino Royale, donde él aparece saliendo del mar usando un traje de baño, le sirvió para etiquetarlo como un hombre símbolo sexual de la década.

En cuanto a sus honorarios, la revista Men’s Vogue publicó que Craig era una de las celebridades con mejor sueldo británicas, y que seguía en ascendencia y que Craig encabeza el Top 5 de la lista de los actores mejor pagados de Hollywood.

Sunny Lane (Georgia, 2 de marzo de 1980) es una actriz pornográfica estadounidense.

Es hija de Shelby y Mike, una pareja de extrabajadores de transporte aéreo de mercancías. En su juventud fue patinadora profesional sobre ruedas y sobre hielo,y más tarde trabajó como instructora,6 así como de yoga y pilates.

Se formó como bailarina sobre hielo bajo la instrucción de James Millns y fue en los preparativos para las pruebas olímpicas cuando requirió una cirugía para corregir un hallux valgus.

Tras la prohibición de patinar debido al período de recuperación, comenzó a bailar desnuda con el fin de mantenerse financieramente. Se convirtió en estríper y ganó el premio a la Cabaretera del año en 2004, entregado por la empresa Déjà Vu. Lane fue invitada a asistir a la ceremonia de entrega de los Premios AVN de 2005, donde en una fiesta después del show, organizada por Sean Michaels, se encontró con un agente de Playboy. Comenzó a actuar en películas para adultos en el mismo año.

Su carrera es apoyada y administrada por sus padres, con quienes vive en un apartamento.

