Cynthia Lander aprovecha la falta de luz para dibujar (+VIDEO)

La ex Miss Venezuela 2001 Cynthia Lander demostró en redes sociales que aprovecha el tiempo cuando no hay luz en el país.

La también animadora, dejó ver su capacidad artística a la hora de dibujar. Cynthia subió una galería de fotos y un video donde demuestra su habilidad con el carboncillo.

Lander, reveló que ha dibujado bajo esta técnica en los días que se ha visto afectada por la falta de servicio eléctrico en el país. Recordemos que las últimas semanas el servicio de luz en Venezuela se ha visto interrumpido por varias horas.

Cynthia, acompañó sus obras de arte con el siguiente comentario: “Cuando sin luz… me da por el carboncillo…” Y además utilizó el hashtag “las pinturas de Cynthia Lander”.

Rápidamente los internautas de Instagram reaccionaron a tales dibujos: “Bella y muy talentosa; Chica que talento; ¡Hermoso! No conocía este talento; Deberías de montar una exposición con tus obras; Te amo. Amo cuando pintas por qué sé que estás en tu elemento. Te abrazo fuerte; Yo las compraría es que tu arte es hermoso”, manifestaron.

Por otra parte, Lander subió un video donde se le ve realizando paso a paso una de estas pinturas, el cual acompañó con el siguiente comentario: “Cuando me enfiebro…” utilizando el mismo hashtag “las pinturas de Cynthia Lander”.

Actualmente, la ex reina de belleza se encuentra trabajando para Venevisión Plus, específicamente en el programa Más plus, donde comparte el espacio con Marisol Rodríguez, Rafael Oropeza, Pedro Padilla y Fernando Delfino.

Ver esta publicación en Instagram Cuando me enfiebro… #laspinturasdecynthialander Una publicación compartida de Cynthia Lander (@cynthialander) el 28 Mar, 2019 a las 10:45 PDT

