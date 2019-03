Chyno Miranda recolectará insumos para Venezuela en Baby Shower de su hijo

marzo 13, 2019 - 4:15 pm

El artista venezolano Jesús Miranda, mejor conocido como Chyno, informó este martes que recolectará insumos y alimentos no perecederos para ayudar a los venezolanos en el baby shower de su hijo Lucca.

“Ante esta difícil situación que vive Venezuela hemos decidido convertir el baby shower de nuestro hijo Lucca en una gran recaudación por los niños de nuestro país. Nuestro bebé estará más que feliz de saber que todo lo que regalen ese día será destinado para los niños en Venezuela”, escribió el artista vía Instagram.

Miranda, junto a su esposa, Natasha Araos, indicó cuáles son los insumos y alimentos que las personas pueden donar en el evento que se celebrará el próximo domingo 17 de marzo en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

En el evento se recolectarán:

– Formulas liquidas que no necesitan mezclarse con agua.

– Pañales / toallas húmedas.

– Pastillas potabilizadoras de agua

– Alimentos no perecederos.

– Instrumentos médicos para atender emergencias (alcohol, curitas, medicamentos que no necesiten refrigeración, gasas, etc.)

El Nacional

Noticia al Día