Cancillería de Colombia afirmó que el paso por las trochas no es ilegal

marzo 23, 2019 - 6:20 pm

El director para el Desarrollo y la Integración Fronteriza de la Cancillería de Colombia, Víctor Bautista, aclaró que si bien las trochas son irregulares, no son ilegales.

Bautista dijo durante una entrevista a un medio local que “la irregularidad migratoria no es ilegal” argumentando que una persona que entra irregularmente al país no está en condición de ilegalidad; “está haciendo uso de un camino irregular, que no es adecuado, pero no está cometiendo un delito por cruzar un río”.

En este sentido, recordó que desde hace varias semanas hacen presencia en la frontera las fuerzas militares, pero también entidades de salud, Defensa Civil, y el compromiso de los gobierno locales para mitigar los efectos del cierre.

Entretanto, el General Ramiro Castrillón, comandante de la Región 5 de Policía, declaró que siempre ha habido paso por las trochas, solo que ahora con el problema del cierre de los puentes, se ha agudizado.

Señaló que han capturado más de 36 personas, ya puestas a disposición de la autoridad competente, y que la integralidad en la seguridad de la frontera está garantizada, especialmente en los principales pasos de La Isla y Los Mangos.

Noticia al Día / La Opinión