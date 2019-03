Bolton sobre la reunión entre Delcy y Lavrov: “Solo es útil si discuten las playas de jubilación para Maduro

marzo 1, 2019 - 12:25 pm

Este viernes el asesor de seguridad nacional del Gobierno de Donald Trump, John Bolton, se refirió en torno a la reunión entre la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en la ciudad de Moscú.

A través de su cuenta oficial en la red social de Twitter manifestó: “las conversaciones entre Rusia y los compinches de Maduro solo son útiles si están discutiendo las playas de jubilación para Maduro”.

Boltón considera que “el cambio es la única manera de avanzar en Venezuela”.

Por otro lado, señaló que “en los últimos días, más de 450 miembros del Ejército venezolano han renunciado a la pretensión ilegítima de Maduro de poder en favor del camino constitucional a la democracia establecido por el presidente interino Juan Guaidó”.

Bolton ha reiterado que “la única cosa a discutir con Maduro en este punto es la hora y la fecha para su salida. Para que la democracia regrese y para que Venezuela se reconstruya, Maduro debe irse”.

De acuerdo con el funcionario estadounidense, “mientras el pueblo de Venezuela se vio hambriento y la economía fue destruida, maduro se rodeó con el Consejo de los terroristas y los injerencistas cubanos”. Al tiempo que agregó que urge la salida de Maduro, “por el bien de Venezuela”.

