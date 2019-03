Bolton: "EEUU responderá ante detención de Roberto Marrero"

marzo 21, 2019 - 2:28 pm

El asesor de seguridad de EEUU, John Bolton, rechazó este jueves la detención del diputado venezolano Roberto Marrero por parte de agentes del Sebin y aseguró que la misma tendrá repercusiones para el oficialismo.

Bolton escribió a través de Twitter: “Maduro ha cometido otro gran error. La detención ilegítima de Roberto Marrero, el ayudante del Presidente interino Juan Guaidó, no irá sin respuesta. Debe ser liberado inmediatamente y su seguridad garantizada”.

Otros miembros de la Administración del mandatario estadounidense Donald Trump, han rechazado el hecho, entre ellos el Secretario de Estado, Mike Pompeo y el congresista Marco Rubio. Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial al respecto.

Maduro has made another big mistake. The illegitimate arrest of Roberto Marrero, Interim President Juan Guaidó’s aide, will not go unanswered. He should be released immediately and his safety guaranteed.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) March 21, 2019