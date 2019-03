Bolton dice que “colapso en servicios públicos” es por “años de corrupción de Maduro”

marzo 14, 2019 - 10:21 am

Jhohn Bolton, asesor de seguridad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó que la problemática en el sistema eléctrico y los servicios públicos en Venezuela es por los años de “corrupción” del presidente Nicolás Maduro.

Así lo expresó a través de un tuit en el que indicó que la falla además es ante la negativa de Maduro de invertir en el sector público; además adjudicó la situación a la falta de mantenimiento.

“El colapso de la red eléctrica y los servicios públicos de Venezuela se debe a los años de corrupción de Maduro, la negativa a invertir en el sector público y el abandono del mantenimiento. Es simple: la maquinaria se descompone cuando robas todo el dinero destinado a comprar partes para que siga funcionando”, dijo Bolton.

The collapse of Venezuela’s electrical grid and public services is due to years of Maduro’s corruption, a refusal to invest in the public sector, and neglect of maintenance. It’s simple: machinery breaks down when you steal all the money intended to buy parts to keep it running.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 13 de marzo de 2019