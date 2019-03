Bolton a Maduro: “Tiene una opción, tomar medidas o enfrentar sanciones y aislamiento”

marzo 15, 2019 - 4:00 pm

John Bolton, asesor de seguridad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfatizó al presidente Nicolás Maduro que tiene dos opciones: Tomar medidas o enfrentar sanciones.

“Usted tiene una opción: tomar medidas concretas para promover la democracia, proteger a los civiles y permitir la ayuda humanitaria; O enfrentar sanciones y aislamiento”, dijo.

A través del Twitter, el funcionario manifestó que seguirán responsabilizando a Nicolás Maduro “por la corrupción y el saqueo de los recursos de Venezuela”.

We will continue to hold Maduro, his cronies, and their families accountable for corruption and plundering Venezuela’s resources. You have a choice: take concrete steps to promote democracy, protect civilians and allow in humanitarian aid; or face sanctions and isolation.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 15 de marzo de 2019