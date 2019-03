Biagio Pilieri: el artículo 187 no busca provocar un baño de sangre

marzo 20, 2019 - 10:31 pm

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Biagio Pilieri, rechazó este miércoles la visita de José Luis Rodríguez Zapatero a Venezuela.

“Duró muy pocas horas. Nos estamos preguntando qué viene a hacer nuevamente Zapatero a Venezuela cuando ya hubo una decisión de la AN que él no podía ser negociador ¿venía a qué? ¿A ser una bombona de oxígeno al régimen de Maduro a tratar de vendernos un nuevo diálogo o negociación? ¿a tratar de ir a un colaboracionismo electoral que alargue la permanencia de Maduro en Miraflores para alargar la agonía del pueblo de Venezuela? siendo así nosotros no íbamos a hacer silencio”, declaró durante una entrevista con Sumarium.

Asimismo, expuso que el artículo 187 numeral 11 de la Constitución que pide Vente Venezuela y la Fracción 16 de Julio no habla de una intervención “sangrienta” en el país.

“Esa fábula que han intentado hacer vender algunos de que es una intervención y que es provocar un baño de sangre que tampoco es cierto, no ha calado en la opinión pública mayoritaria”, recalcó Pilieri quien destacó que no piden “nada” que no esté en la Constitución ni en el derecho internacional.

Destacó que el mencionado artículo autoriza es a misiones militares extranjeras y no una “intervención”. “Nosotros no pedimos eso, sino que haya la autorización de la AN para que se entregue esa herramienta al presidente Guaidó para que pueda invitar a una coalición internacional militar de paz”, explicó.

Pilieri dijo que esto tendría entre sus funciones que ingrese la ayuda humanitaria “custodiada”.

